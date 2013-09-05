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Поехал на вокзал, а оказался в кювете

5 сентября 2013, 15:34
В Казанском районе предан суду 19-летний водитель, совершивший аварию, в которой погибла 18-летняя девушка, а ее 19-летний парень был тяжело ранен.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Тюмени Александра Колмакова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).

Расследованием установлено, что 15 июня 2013 года Колмаков с другом и его девушкой на своем автомобиле Daewoo Nexia выехал из Тюмени в город Петропавловск Республики Казахстан, чтобы на железнодорожном вокзале встретить мать друга. Но в пункт назначения они так и не доехали, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Проезжая по территории Казанского района, Колмаков отвлекся от дороги и выехал на правую обочину, где врезался в дорожный знак. Автомобиль улетел в кювет и перевернулся.

В результате происшествия 18-летнюю девушку, сидевшую на заднем сиденье и не пристегнутую ремнем безопасности, выбросило из салона и она погибла на месте, а ее 19-летний парень, находившийся на переднем пассажирском месте и пристегнутый ремнем безопасности, остался жив, получив тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Казанского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Казанский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Тюменской области

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