Поехал на вокзал, а оказался в кювете

Расследованием установлено, что 15 июня 2013 года Колмаков с другом и его девушкой на своем автомобиле Daewoo Nexia выехал из Тюмени в город Петропавловск Республики Казахстан, чтобы на железнодорожном вокзале встретить мать друга. Но в пункт назначения они так и не доехали, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.