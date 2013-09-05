Nissan провалился в яму у развязки на Мельникайте

В областном центре в час ночи на улице Широтной, в районе строящейся развязки, автомобиль Nissan провалился в технологический котлован в зоне производства работ по строительству транспортной развязки. В результате происшествия различные травмы получили 21-летний водитель автомобиля и трое его пассажиров, также 21-летние молодые люди и 19-летняя девушка. Государственные инспекторы дорожного надзора ГИБДД в настоящее время проводят проверку по факту происшествия с целью установления соответствия организации дорожного движения в месте аварии согласованной схеме.