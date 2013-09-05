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Nissan провалился в яму у развязки на Мельникайте

5 сентября 2013, 11:55
Один человек погиб и девять получили травмы в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки.
Сюжет
Тюмень

В областном центре в час ночи на улице Широтной, в районе строящейся развязки, автомобиль Nissan провалился в технологический котлован в зоне производства работ по строительству транспортной развязки. В результате происшествия различные травмы получили 21-летний водитель автомобиля и трое его пассажиров, также 21-летние молодые люди и 19-летняя девушка. Государственные инспекторы дорожного надзора ГИБДД в настоящее время проводят проверку по факту происшествия с целью установления соответствия организации дорожного движения в месте аварии согласованной схеме.

В 8 часов утра на пешеходном переходе на улице Республики, напротив дома № 188, Nissan сбил 17-летнюю девушку. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения и управлял автомобилем, будучи лишенным такого права. У пострадавшей ушибы, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями зарегистрировано в Ишимском районе. Около девяти часов вечера на 314 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск автомобилем Mazda сбита женщина, которая от полученных травм скончалась. Личность погибшей устанавливается.

Еще один пешеход, 58-летний мужчина, сбит Renault Logan на 128 километре автодороги Курган — Тюмень около шести часов вечера. По предварительным данным, пешеход находился в состоянии опьянения и переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате происшествия мужчина получил черепно-мозговую травму и множественные переломы, врачи борются за его жизнь.

Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области

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