На утиной охоте случайно застрелил зятя

По данным следствия, 50-летний житель поселка Никольский Ишимского района со своим 37-летним зятем, проживавшим в поселке Винзили на озере Пелевино Сладковского района, в 6 часов утра на лодке охотились на диких уток. Мужчина с зятем приехали в гости к его матери, проживающей в деревне Пелевино. У них было два охотничьих ружья, на одно из них разрешительных документов не было.
Во время охоты в камышах тесть по неосторожности выстрелил из своего ружья и ранил зятя, тот скончался на месте. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Ишимский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, проверяется правомерность владения потерпевшим и подозреваемым охотничьим оружием, а также законность охоты на диких птиц. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.