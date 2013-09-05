На утиной охоте случайно застрелил зятя

По данным следствия, 50-летний житель поселка Никольский Ишимского района со своим 37-летним зятем, проживавшим в поселке Винзили на озере Пелевино Сладковского района, в 6 часов утра на лодке охотились на диких уток. Мужчина с зятем приехали в гости к его матери, проживающей в деревне Пелевино. У них было два охотничьих ружья, на одно из них разрешительных документов не было.