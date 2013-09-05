Музей или КВД? В Тобольске решается судьба здания, где родился Менделеев

Тобольская губернская классическая мужская гимназия открыла свои двери в 1810 году. В ней был директором Петр Ершов, в ней родились Дмитрий Менделеев и Александр Алябьев. В советское время здание отдали под кожно-венерологический диспансер, который и просуществовал там почти до 2000-х годов. Как рассказывают тоболяки, больше десяти лет назад уже ветхое здание поставили на ремонт. «Тогда глава города, Евгений Воробьев, принародно заявил, что в гимназии больше не будет КВД, потому что здание представляет большую историческую ценность. Но потом Воробьев сменился на Куйвашева, тот — на Оленберга, и этим делом заниматься перестали», — рассказывает жительница Тобольска Ирина Трофимова.
«Был показательный случай — в 2009 году в честь 170-летия со дня рождения Менделеева в Тобольске проходил международный симпозиум РАН. И когда на собрании оргкомитета в ответ на вопрос, что сейчас находится в здании, где родился великий химик, ученые услышали: „КВД“, они даже рассмеялись от неожиданности. Председатель РАН Осипов тогда сказал, что будет решать эту проблему, и действительно, этим вопросом занялась замгубернатора Шевчик. Но месяц назад жители Тобольска узнали, что здание тихой сапой делалось специально под КВД! Все внутри переломали, со стен здания исчезла мемориальная доска в память о Менделееве, установки которой добился директор тобольского филиала РАН Виктор Родин…», — Ирина не скрывает возмущения тем, что происходит в ее городе.
Тоболяки, недовольные возвращением в здание КВД, решили не сидеть сложа руки. Двигателем кампании за превращение здания в музей стала почетная гражданка Тобольска Галина Бонифатьева. Силами этой энергичной женщины в свое время был создан областной музей народного образования, а также музей Менделеева в селе Аремзяны. Узнав о том, что в гимназии вновь будет КВД, Галина Бонифатьева собрала вокруг себя группу единомышленников и написала письмо губернатору.
Именно это обращение, как рассказала Ирина Трофимова, стало поводом для рабочей встречи чиновников. «Представители областного депаратмента здравоохранения (в чьем ведомстве находится диспансер, — прим. ред.) встретились с жителями города. Был предложен компромиссный вариант — вместо КВД в здании сделать «Дом здоровья» — перевести туда все профилактические заведения, «кабинеты здоровья», — говорит Ирина. Глава города Владимир Мазур, по ее словам, тогда заявил, что часть здания будет отдана под мемориальные комнаты; речь шла даже о том, чтобы сделать в музей отдельный вход.
У Галины Бонифатьевой на случай, если власти пойдут на диалог, уже есть проект устройства новых помещений: в гимназии можно было бы сделать комнату директора, Петра Ершова, (и собрать в ней сохранившиеся предметы интерьера, документы); комнату Менделеева… Несколько помещений в здании можно было бы отдать местным музыкальной и художественной школам, где смогли бы заниматься «подгорные» ребята.
Впрочем, думать, как устроить в здании музей, пока рано: что делать с памятником, власти пока не определились. «Это все-таки будет решать губернатор», — пояснила пресс-секретарь главы Тобольска Лариса Пешкова. «Было сказано, что, возможно, там будут выделены помещения под мемориальные комнаты, — подчеркивает она. — Но Владимир Владимирович считает, что Менделеев — настолько великая личность, что достоин отдельного музея, и с этим нельзя не согласиться. Но мемориальная доска на гимназии, конечно, появится». Воспоминания горожан о словах Воробьева Лириса Пешкова тоже опровергает: речь, по ее уверениям, всегда шла только о том, чтобы реконструировать разрушающееся историческое здание, а об изгнании оттуда венерологического диспансера разговора не было, более того, здание изначально ремонтировали с расчетом на то, что там будет больница. Так что чиновникам возмущение горожан непонятно: «Многие годы в здании был диспансер, и всех, кажется, это устраивало».
Судьба исторического здания, очевидно, вскоре решится: ремонт в нем уже завершен. И пока остается гадать, что победит: упорство местных жителей в «отстаивании исторической правды» или традиция, уже вложенные в ремонт большие средства и сложности с поиском для КВД нового помещения. Ну а может быть, стороны все-таки найдут компромисс.
Фото — tgspa.ru