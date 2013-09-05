Музей или КВД? В Тобольске решается судьба здания, где родился Менделеев

Впрочем, думать, как устроить в здании музей, пока рано: что делать с памятником, власти пока не определились. «Это все-таки будет решать губернатор», — пояснила пресс-секретарь главы Тобольска Лариса Пешкова. «Было сказано, что, возможно, там будут выделены помещения под мемориальные комнаты, — подчеркивает она. — Но Владимир Владимирович считает, что Менделеев — настолько великая личность, что достоин отдельного музея, и с этим нельзя не согласиться. Но мемориальная доска на гимназии, конечно, появится». Воспоминания горожан о словах Воробьева Лириса Пешкова тоже опровергает: речь, по ее уверениям, всегда шла только о том, чтобы реконструировать разрушающееся историческое здание, а об изгнании оттуда венерологического диспансера разговора не было, более того, здание изначально ремонтировали с расчетом на то, что там будет больница. Так что чиновникам возмущение горожан непонятно: «Многие годы в здании был диспансер, и всех, кажется, это устраивало».