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Гомосексуалов предложили лишать родительских прав

5 сентября 2013, 15:24
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (фракция «Единая Россия») внес в нижнюю палату законопроект, предусматривающий признание одним из оснований для лишения родительских прав нетрадиционную сексуальную ориентацию отца или матери.

«Настоящим законопроектом предлагается дополнить статью 69 Семейного кодекса РФ новым абзацем, в соответствии с которым основанием для лишения родительских прав станет наличие факта нетрадиционной сексуальной ориентации родителей или одного из них», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, сообщает «Интерфакс».

Напомним, тема лишения гомосексуалов родительских прав обсуждается с тех пор, как в России принят закон «о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»

Фото — liberalismens.dreamwidth.org

#Новости#Единая Россия#Законопроекты#Гомосексуализм#Дарья#Общество
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