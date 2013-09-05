Гомосексуалов предложили лишать родительских прав

«Настоящим законопроектом предлагается дополнить статью 69 Семейного кодекса РФ новым абзацем, в соответствии с которым основанием для лишения родительских прав станет наличие факта нетрадиционной сексуальной ориентации родителей или одного из них», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, сообщает «Интерфакс».