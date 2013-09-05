ФК «Тюмень»: восьмая игра — шестая победа!

Ушлые тюменцы минутку для поражения ворот противника все-таки нашли. В колею футбольного поединка не вписалась шестая минута. На ней хозяева попытались «сообразить» в чужой штрафной атаку, претендующую на звание голевой. Соперники же изо всех сил пробовали ее отразить и «случайно» уронили Владимира Гогберашвили, а затем и Евгения Песегова. Судья, приехавший на матч исключительно посвистеть, указал на одиннадцатиметровую отметку, и был прав. Михаил Канаев мяч в ворота казанцев не просто забил, а вколотил, тем самым открыв и закрыв счет игры.