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ФК «Тюмень»: восьмая игра — шестая победа!

5 сентября 2013, 09:51
Вчерашним вечером любители футбола могли насладиться воистину расслабленной встречей футбольных клубов «Тюмень» и «Рубин-2».
Сюжет
Тюмень

На протяжении полутора часов болельщики наблюдали за спокойной игрой обеих команд. «Стабильность — признак мастерства» — эту пословицу знали, видимо, все футболисты, пинающие мяч в поле. Накал страстей и весь вкус футбола, к сожалению, на этот раз зрители стадиона «Геолог» увидеть и почувствовать не смогли. Ударов в створ ворот Федора Бурдыкина и Сергея Панчина просто не было.

Атаки, разумеется, появлялись, но с огромными перерывами. «Свистлявый» арбитр — Евгений Козлов, приехавший из Новосибирска, толком поиграть ребятам не давал. Любое падение соперника — это чей-то толчок, а толчок для Евгения — грубое нарушение футбольных заповедей, из-за которого необходимо прерывать матч.

Ушлые тюменцы минутку для поражения ворот противника все-таки нашли. В колею футбольного поединка не вписалась шестая минута. На ней хозяева попытались «сообразить» в чужой штрафной атаку, претендующую на звание голевой. Соперники же изо всех сил пробовали ее отразить и «случайно» уронили Владимира Гогберашвили, а затем и Евгения Песегова. Судья, приехавший на матч исключительно посвистеть, указал на одиннадцатиметровую отметку, и был прав. Михаил Канаев мяч в ворота казанцев не просто забил, а вколотил, тем самым открыв и закрыв счет игры.

Антон Сакерин

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