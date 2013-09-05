Два негодяя обокрали квартиру знакомой

Согласно информации прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени, Тулепергенов и его сообщник познакомились с 36-летней незамужней предпринимательницей 30 марта 2013 года и вечер провели в кафе. Следующий вечер они опять были вместе, сходили в кафе и вернулись в съемную квартиру Тулепергенова и его сообщника. Там женщина уснула. Мужчины осмотрели сумку предпринимательницы, но ничего ценного в ней не нашли. Тогда они взяли из сумки ключи и поехали к женщине на квартиру. Злоумышленники присмотрели вещи, которые можно похитить, но воровать ничего не стали, чтобы не навлечь на себя подозрения. Покидая жилище, они прихватили с собой дубликаты ключей, чтобы воспользоваться ими в более подходящее время.