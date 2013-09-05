Два негодяя обокрали квартиру знакомой

Согласно информации прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени, Тулепергенов и его сообщник познакомились с 36-летней незамужней предпринимательницей 30 марта 2013 года и вечер провели в кафе. Следующий вечер они опять были вместе, сходили в кафе и вернулись в съемную квартиру Тулепергенова и его сообщника. Там женщина уснула. Мужчины осмотрели сумку предпринимательницы, но ничего ценного в ней не нашли. Тогда они взяли из сумки ключи и поехали к женщине на квартиру. Злоумышленники присмотрели вещи, которые можно похитить, но воровать ничего не стали, чтобы не навлечь на себя подозрения. Покидая жилище, они прихватили с собой дубликаты ключей, чтобы воспользоваться ими в более подходящее время.
1 апреля предпринимательница вернулась домой и обнаружила пропажу дубликатов ключей, но значения этому не придала. 11 апреля она сообщила своим новоявленным знакомым, что уезжает в командировку в Екатеринбург и вернется только вечером 12 апреля. В ночь на 12 апреля Тулепергенов и его подельник проникли в жилище и похитили у женщины плазменный телевизор и куртку из норки общей стоимостью 35 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия.
Вернувшись из командировки, потерпевшая обнаружила кражу и заподозрила в ней Тулепергенова с его сообщником, но те по телефону сообщили, что к пропаже вещей не причастны и отключили свои телефоны.
Предпринимательница обратилась в правоохранительные органы и 24 апреля было возбуждено уголовное дело по статье «кража».
В июле в отношении Тулепергенова было возбуждено еще одно дело по статье «мошенничество». В январе 2013 он, находясь в гостях у 37-летнего приятеля, попросил у него в пользование ноутбук «Lenovo B 570», а сам сдал его в комиссионный магазин и вырученные от продажи деньги потратил на себя. Размер ущерба, причиненного потерпевшему, составил 22,7 тысяч рублей.
2 августа 36-летний житель Казанского района Тюменской области Аскар Тулепергенов был заключен под стражу. Прокуратура Ленинского округа утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.