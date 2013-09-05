Дорожный департамент провел «работу над ошибками»

Комиссией Тюменского УФАС России по результатам рассмотрения жалобы, поступившей на действия департамента дорожной инфраструктуры и транспорта при проведении указанного конкурса, были выявлены нарушения, а именно в конкурсной документации не был предусмотрен порядок подачи и оценки заявок лиц, заключивших договор простого товарищества. Кроме того, в тексте конкурсной документации имелись противоречия — некорректные ссылки на отсутствующие в документации подпункты.