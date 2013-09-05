Дорожный департамент провел «работу над ошибками»

Как сообщает пресс-служба ведомства, департаментом были внесены изменения в документацию открытого конкурса № 09-ддит/2013-ок на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок. Также был продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Комиссией Тюменского УФАС России по результатам рассмотрения жалобы, поступившей на действия департамента дорожной инфраструктуры и транспорта при проведении указанного конкурса, были выявлены нарушения, а именно в конкурсной документации не был предусмотрен порядок подачи и оценки заявок лиц, заключивших договор простого товарищества. Кроме того, в тексте конкурсной документации имелись противоречия — некорректные ссылки на отсутствующие в документации подпункты.
Управление выдало департаменту обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения путем внесения соответствующих изменений в конкурсную документацию и продления срока подачи заявок на участие в конкурсе.
«Организаторам конкурса необходимо понимать, что конкурсная документация должна быть составлена таким образом, чтобы всем заинтересованным лицам было понятно, какие требования предъявляются к участникам конкурса и оформлению заявки, а также ясен порядок и критерии оценки заявок, на основании которых будет определяться победитель конкурса.
Любое введение в заблуждение участников конкурса относительно предъявляемых к ним требований, ущемляет их права, может повлечь ограничение конкуренции, за которое предусмотрена административная ответственность», — прокомментировала ситуацию начальник отдела контроля органов власти и размещения государственного заказа Ольга Москвичева.