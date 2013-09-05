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Для выжившего в страшной аварии тюменца можно сдать кровь

5 сентября 2013, 16:18
Тюменец Александр Сорокин — единственный выживший в страшном ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск — идет на поправку. Мужчину ждет еще несколько операций, поэтому ему может понадобиться кровь.

Тюменец Александр Сорокин — единственный выживший в страшном ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск — идет на поправку. Мужчину ждет еще несколько операций, поэтому ему может понадобиться кровь.

Напомним, что 23 августа, около четырех часов утра на 62 километре федеральной автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Opel Meriva и Suzuki Swift. В «Опеле» находились трое тюменцев: 30-летний водитель, Александр, получил перелом костей таза и был госпитализирован в реанимационное отделение 2-ой городской больницы города Тюмени. Двое его пассажиров в возрасте 30 и 32 лет погибли.

В Suzuki ехали жители Ярковского района Тюменской области. Предварительно, за рулем находился 19-летний житель райцентра Ярково, он погиб, также погиб 25-летний житель деревни Иевлево Ярковского района, личность третьего погибшего пассажира Suzuki на тот момент устанавливалась.

По предварительным данным, водитель «Опеля» мог уснуть за рулем. Скорее всего, мужчины возвращались с рыбалки: в машине перевозились рыболовные снасти.

Как сообщают близкие пострадавшего, Александру удалили почку, селезенку, часть печени, сделали операцию на кости таза. Сейчас он пришел в сознание и переведен из реанимации в другое отделение. Мужчине предстоит еще несколько операций, а, значит, может потребоваться и кровь.

Сдать ее можно на областной станции переливания, на улице Энергетиков, 35. Для Сорокина Александра Сергеевича.

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