Для выжившего в страшной аварии тюменца можно сдать кровь

Как сообщают близкие пострадавшего, Александру удалили почку, селезенку, часть печени, сделали операцию на кости таза. Сейчас он пришел в сознание и переведен из реанимации в другое отделение. Мужчине предстоит еще несколько операций, а, значит, может потребоваться и кровь.