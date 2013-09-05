Автокинотеатр закрывает сезон

«Чтобы они остались в вашей и в нашей памяти, мы громко закроем шестой сезон летних автокинотеатров 21 сентября на парковке торгового центра «Зеленый берег». Смотреть на самом большом экране в городе прозрачным, уже осенним вечером будем искрометную комедию «Любовь в большом городе», — сообщают организаторы.
Традиционно, перед просмотром, вас ждет развлекательная программа в лучших традициях «Авторадио Тюмень». Раскроем маленький секрет. Хозяева площадки — сеть гипермаркетов «Южный» в этом году отмечает 10-летний юбилей. В этой связи, как вы уже догадались, вас ждут спецпредложения, большие скидки и промоакции.
Встречаемся 21 сентября в 21:00 на парковке торгового центра «Зеленый берег». Отмечаем в авторадийной компании закрытие шестого летнего сезона и День рождения сети гипермаркетов «Южный»!