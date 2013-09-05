Автокинотеатр закрывает сезон

Лето подходит к концу. Три месяца пролетели как один миг. Движемся по направлению в осень и вспоминаем все самое лучшее, что было летом. А летом «Авторадио Тюмень» радовало вас яркими автокинотеатрами под открытым небом.

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