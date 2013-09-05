nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автокинотеатр закрывает сезон

5 сентября 2013, 15:21
Лето подходит к концу. Три месяца пролетели как один миг. Движемся по направлению в осень и вспоминаем все самое лучшее, что было летом. А летом «Авторадио Тюмень» радовало вас яркими автокинотеатрами под открытым небом.
Сюжет
Тюмень

«Чтобы они остались в вашей и в нашей памяти, мы громко закроем шестой сезон летних автокинотеатров 21 сентября на парковке торгового центра «Зеленый берег». Смотреть на самом большом экране в городе прозрачным, уже осенним вечером будем искрометную комедию «Любовь в большом городе», — сообщают организаторы.

Традиционно, перед просмотром, вас ждет развлекательная программа в лучших традициях «Авторадио Тюмень». Раскроем маленький секрет. Хозяева площадки — сеть гипермаркетов «Южный» в этом году отмечает 10-летний юбилей. В этой связи, как вы уже догадались, вас ждут спецпредложения, большие скидки и промоакции.

Встречаемся 21 сентября в 21:00 на парковке торгового центра «Зеленый берег». Отмечаем в авторадийной компании закрытие шестого летнего сезона и День рождения сети гипермаркетов «Южный»!

#Новости#Тюмень#Авторадио#Автокинотеатр#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25