В выходные тюменцев ждут на двух книжных обменниках

Как всегда, на книжный обменник можно принести хорошие, но ненужные книги и журналы, которые найдут новых читателей. А в этот раз появляется новая возможность — сдать в переработку старые журналы, устаревшие книги и учебники, тетради, бумагу, картон, рассказывают организаторы. Важно, чтобы макулатура была рассортирована по типу (газеты с газетами, журналы с журналами), связана в стопки или упакована в коробки. Скрепки и пленку можно оставить, нужно только удостовериться, что в макулатуру не попали пластиковые папки.
Горожан ждут 7 сентября с 12:00 до 16:00 (сбор макулатуры — до 15:00) по адресу ул. Малыгина 51 (рядом с крыльцом отделения «Сбербанка»).
Ну а 8 сентября в Тюменской областной детской научной библиотеке им. К.Я. Лагунова состоится первый детский книжный обменник. Как рассказывают в областном департаменте культуры, любой желающий школьник сможет там обменять свои, уже прочитанные детские книги, на другие равноценные издания. На входе участникам будут выдаваться купоны по количеству принесенных книг, ровно столько же они смогут унести с собой домой. Кроме того, во время обменника, с 15:00 до 17:00, часов будет вести работу настоящая «Книжная больница». Здесь дети смогут восстановить переплеты и починить страницы своих старых книг, а сотрудники библиотеки расскажут им о том, как защитить обложку и максимально продлить срок службы любимых изданий.
Сотрудники детского книжного магазина «Буквазебра» научат ребят мастерить поделки на эко-темы в сложной технике квиллинг, а редактор областной детской научной библиотеки Марина Томова с участием юных гостей книжного обменника снимет обо всем этом настоящий мультфильм.