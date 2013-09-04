В выходные тюменцев ждут на двух книжных обменниках

Ну а 8 сентября в Тюменской областной детской научной библиотеке им. К.Я. Лагунова состоится первый детский книжный обменник. Как рассказывают в областном департаменте культуры, любой желающий школьник сможет там обменять свои, уже прочитанные детские книги, на другие равноценные издания. На входе участникам будут выдаваться купоны по количеству принесенных книг, ровно столько же они смогут унести с собой домой. Кроме того, во время обменника, с 15:00 до 17:00, часов будет вести работу настоящая «Книжная больница». Здесь дети смогут восстановить переплеты и починить страницы своих старых книг, а сотрудники библиотеки расскажут им о том, как защитить обложку и максимально продлить срок службы любимых изданий.