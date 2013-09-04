В Тюмени открывается «Школа бердинга»

Занятия по спортивной орнитологии начнутся в нашем городе уже сегодня и будут идти до конца недели на базе ТюмГУ. Лучшие ученики «Школы бёрдинга» примут участие в международных соревнованиях.
4 сентября Институт биологии ТюмГУ (ул. Пирогова, 3) ждет в гости всех заинтересованных тюменцев, занятие начнется в 15:00. Лекцию «Наблюдение за птицами» прочитает зарубежный коллега, представитель Вестфальского университет имени Вильгельма (г. Мюнстер, Германия) Иогаханнес Камп. Сотрудники зоологического музея проведут экскурсию по экспозиции, которая посвящена пернатым друзьям, покажут, какие птицы живут в Тюменской области.
Второй день подарит ученикам увлекательное путешествие — начинающие орнитологи отправятся в экологический поход на биостанцию Тюменского госуниверситета на озеро Кучак (Нижнетавдинский район). Международные соревнования состоятся именно там. Алексей Краев подчеркнул, что принять участие смогут самые заинтересованные слушатели школы: «В первый день мы проведем небольшую викторину, задания будут несложными. Такой тест поможет нам сформировать сильную команду для соревнований». Желающие блеснуть познаниями могут начать подготовку уже сейчас.
Итоги «Школы» и соревнований по бёрдингу подведут в пятницу в Институте биологии ТюмГУ, вход свободный, сообщает пресс-центр «Стрижи».
Принять участие в соревнованиях могут подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, место учебы или работы и контактный телефон и отправить ее по электронному адресу: [email protected] или в департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (ул. Володарского, 7). Дополнительную информацию можно получить по телефону 46-44-62, Алексей Краев.
Организаторы: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, ТюмГУ, тюменское отделение Союза охраны птиц России, Вестфальский университет имени Вильгельма (г. Мюнстер, Германия), центр «Бригантина».