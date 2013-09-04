В Тюмени открывается «Школа бердинга»

Принять участие в соревнованиях могут подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, место учебы или работы и контактный телефон и отправить ее по электронному адресу: [email protected] или в департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (ул. Володарского, 7). Дополнительную информацию можно получить по телефону 46-44-62, Алексей Краев.