В некоторых домах Тюмени до сих пор нет горячей воды

Напомним, в августе глава администрации города Александр Моор отчитался о том, как ведутся работы по подготовке к началу нового отопительного сезона и ходе ремонтных работ. По плану большинству горожан воду должны были подать 1 сентября, и лишь в 20 домов в Восточном-2 горячее водоснабжение должно прийти чуть позже. «УТСК» свои обязательства выполнила. Благодаря современным технологиям, работы закончены в срок. Вода в дома, в том числе и Восточного-2, подана. Но есть дома, в которых горячее водоснабжение отсутствует — здесь причина либо внутридомовая, которую устраняют управляющие компании, либо в поданных параметрах, поскольку на сетях есть повреждения», — пояснили в администрации города Тюмени. Таким образом, ремонты и опрессовки на сетях областного центра завершены, но есть повреждения на участках сети, не выведенных в этом году в ремонты.