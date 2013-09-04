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В некоторых домах Тюмени до сих пор нет горячей воды

4 сентября 2013, 14:14
Проблема горячего водоснабжения все еще тревожит некоторых тюменцев — не во все дома областного центра тепло пришло 1 сентября.

Напомним, в августе глава администрации города Александр Моор отчитался о том, как ведутся работы по подготовке к началу нового отопительного сезона и ходе ремонтных работ. По плану большинству горожан воду должны были подать 1 сентября, и лишь в 20 домов в Восточном-2 горячее водоснабжение должно прийти чуть позже. «УТСК» свои обязательства выполнила. Благодаря современным технологиям, работы закончены в срок. Вода в дома, в том числе и Восточного-2, подана. Но есть дома, в которых горячее водоснабжение отсутствует — здесь причина либо внутридомовая, которую устраняют управляющие компании, либо в поданных параметрах, поскольку на сетях есть повреждения», — пояснили в администрации города Тюмени. Таким образом, ремонты и опрессовки на сетях областного центра завершены, но есть повреждения на участках сети, не выведенных в этом году в ремонты.

Например, в многоэтажке № 73 к.3 на Ямской горячей воды нет около полутора недель. Как объяснили в управляющей по дому на Ямской компании ООО «УК «Градъ», дому просто не хватает выдаваемых параметров температуры: на выходе из ЦТП вода около 30–40 градусов, а пока она доходит до дома по трубам, становится еще холоднее. «Скачки параметров температуры связаны с работами на тепломагистрали в этом районе, которые ведет „УТСК“. Как только эти работы будут завершены, параметры подачи горячего водоснабжения будут восстановлены», — пояснили в ОАО «Тепло Тюмени».

В многоэтажке на Самарцева, 40 также горячей воды нет, и «примерно до 6 сентября не будет», — пояснили в «УК «Стрела». Теплосетевые компании не ведут здесь никаких работ, проблема в оборудовании самого дома, которое налаживают сантехники управляющей организации.

До конца дня сегодня, по данным городской администрации, ведутся работы по устранению повреждений на разводящих сетях у домов № 17 на Монтажников, у дома № 12 на Федорова и в районе нескольких домов на Олимпийской. Там могут быть перебои с подачей горячей воды.

Уточняем, в городе завершена летняя ремонтная кампания на магистральных и разводящих сетях. В целом, горячее водоснабжение в дома подано, отопительный сезон еще не начался. Если в вашем доме нет горячего водоснабжения, обратитесь за разъяснениями в свою управляющую компанию.

#Новости#Горячая вода#УТСК#Тепло Тюмени#Александр Моор#Женя#Общество
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