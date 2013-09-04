Тюменцам помогут перейти на новый уровень мышления

Существует изречение Цицерона: «Каждый человек — отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть». Именно мышление влияет на то, как человек себя ведет, как развивается его карьера, как складывается личная жизнь. Многие проблемы в жизни человека возникают из-за особенностей его мышления. А причиной того, что человек не может решить возникающие проблемы, является то, что он продолжает думать на том уровне, на котором эти проблемы были созданы.