Тюменцам помогут перейти на новый уровень мышления

Существует изречение Цицерона: «Каждый человек — отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть». Именно мышление влияет на то, как человек себя ведет, как развивается его карьера, как складывается личная жизнь. Многие проблемы в жизни человека возникают из-за особенностей его мышления. А причиной того, что человек не может решить возникающие проблемы, является то, что он продолжает думать на том уровне, на котором эти проблемы были созданы.
Именно вопросам мышления, закономерности его влияния на жизнь человека, возможности изменения уровня мышления посвящен тренинг «Новый уровень мышления». Он пройдет 6 октября с 10 до 18 часов. Стоимость — от 4800 рублей.
Организатор — тюменский филиал клуба КРОСС, центра психологических тренингов, направленных на личностное развитие.
Тел.: 8-912-926-82-78 Татьяна, 8-963-060-41-50 Елена.