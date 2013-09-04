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«Почта России» предлагает поздравить учителей

4 сентября 2013, 17:40
C 1 сентября по 5 октября 2013 года во всех почтовых отделениях Тюменской области впервые пройдет всероссийская акция «Мой учитель».

Педагог — это важная, почётная и социально значимая профессия, и акция «Почты России» призвана сделать еще более радостным их профессиональный праздник, который традиционно отмечается в первые выходные октября.

На протяжении месяца в любом отделении почтовой связи школьники или их родители смогут купить понравившуюся открытку и отправить самые добрые и искренние пожелания российским учителям, сообщают в пресс-службе областного управления «Почты России». Безадресные открытки с поздравлениями можно отдать оператору связи. Доставка почтовых карточек по школам будет осуществляться бесплатно.

Почтовые отделения будут принимать открытки с поздравлениями для учителей вплоть до Дня учителя — 5 октября.

#Новости#Почта России#День учителя#Акции#Дарья#Общество
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