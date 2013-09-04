«Почта России» предлагает поздравить учителей

На протяжении месяца в любом отделении почтовой связи школьники или их родители смогут купить понравившуюся открытку и отправить самые добрые и искренние пожелания российским учителям, сообщают в пресс-службе областного управления «Почты России». Безадресные открытки с поздравлениями можно отдать оператору связи. Доставка почтовых карточек по школам будет осуществляться бесплатно.