«Почта России» предлагает поздравить учителей

Педагог — это важная, почётная и социально значимая профессия, и акция «Почты России» призвана сделать еще более радостным их профессиональный праздник, который традиционно отмечается в первые выходные октября.
На протяжении месяца в любом отделении почтовой связи школьники или их родители смогут купить понравившуюся открытку и отправить самые добрые и искренние пожелания российским учителям, сообщают в пресс-службе областного управления «Почты России». Безадресные открытки с поздравлениями можно отдать оператору связи. Доставка почтовых карточек по школам будет осуществляться бесплатно.
Почтовые отделения будут принимать открытки с поздравлениями для учителей вплоть до Дня учителя — 5 октября.