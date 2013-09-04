Переход на Горького могут открыть до конца этого года

Напомним, что строительство перехода началось в сентябре 2010 года. Работы на объекте были завершены в начале июля 2013 года, хотя по проекту должны были закончиться в 2012 году. Переход тогда обещали открыть ко Дню города, но этого не произошло. На вопрос почему так, в пресс-службе администрации ответили, что информация была преподнесена неверно: чиновники обещали открыть ко Дню города проезд на перекрестке Республики — Горького, что успешно сделали. После подземку обещали открыть в мае 2013 года, но до сих пор на дверях входной группы висит табличка «Переход не работает».