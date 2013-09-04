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Переход на Горького могут открыть до конца этого года

4 сентября 2013, 14:44
Подземный пешеходный переход на перекрестке улиц Республики и Максима Горького в Тюмени по-прежнему закрыт и ожидает документального разрешения на открытие.
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Тюмень

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Дмитрий Гришаев, бумажные вопросы, скорее всего, будут улажены до конца этого года, а может даже и раньше.

Как только документы, разрешающие эксплуатацию объекта, будут получены, дорожники одномоментно закроют наземные переходы, уберут разметку, поставят ограждения, ликвидируют пешеходную секцию светофора.

Напомним, что строительство перехода началось в сентябре 2010 года. Работы на объекте были завершены в начале июля 2013 года, хотя по проекту должны были закончиться в 2012 году. Переход тогда обещали открыть ко Дню города, но этого не произошло. На вопрос почему так, в пресс-службе администрации ответили, что информация была преподнесена неверно: чиновники обещали открыть ко Дню города проезд на перекрестке Республики — Горького, что успешно сделали. После подземку обещали открыть в мае 2013 года, но до сих пор на дверях входной группы висит табличка «Переход не работает».

#Новости#Подземный переход#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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