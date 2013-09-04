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Пенсионеры напишут рассказы о молодости духа

4 сентября 2013, 11:14
«В 60 жизнь только начинается…" — конкурс рассказов на эту тему стартовал в Тюмени первого сентября.

«В 60 жизнь только начинается…" — конкурс рассказов на эту тему стартовал в Тюмени первого сентября.

Конкурс рассказов пройдет в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой», итоги подведут в трех номинациях: «Молодость духа», «60 лет спустя», «Любовь не знает границ».

Как сообщают в областном геронтологическом центре, прием конкурсных работ будет проходить до 25 сентября. Объем сочинений — не более двух страниц формата А4.

Рассказы принимаются на электронную почту: [email protected] с пометкой «на конкурс рассказов» с указанием своих контактных данных (Ф.И.О., тел.), либо в печатном виде по адресам: ул. Карла Маркса, 123 (Областной геронтологический центр, сектор маркетинга и перспективной деятельности); ул. 50 лет ВЛКСМ, 77 (отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов).

Победители и призеры будут отмечены дипломами и памятными призами, а лучшие рассказы будут размещены на сайте геронтологического центра.

#Новости#Пенсионеры#Конкурсы#Дарья#Общество
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