Пенсионеры напишут рассказы о молодости духа

Рассказы принимаются на электронную почту: [email protected] с пометкой «на конкурс рассказов» с указанием своих контактных данных (Ф.И.О., тел.), либо в печатном виде по адресам: ул. Карла Маркса, 123 (Областной геронтологический центр, сектор маркетинга и перспективной деятельности); ул. 50 лет ВЛКСМ, 77 (отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов).