Кражи на пьяную голову в Тюмени — обычное явление

Полицейские узнали, где находятся собутыльники пострадавшего. Во время обыска в их жилье нашли похищенное имущество стоимостью 6400 рублей. Так как подозреваемые не имеют регистрации на территории Российской Федерации, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу согласно ст. 91 УПК РФ. Оба задержанных ранее не были судимы и на настоящий момент они нигде официально не трудоустроены.