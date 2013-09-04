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Кражи на пьяную голову в Тюмени — обычное явление

4 сентября 2013, 13:10
Полицейские регулярно сталкиваются с тем, что преступления совершаются в состоянии опьянения. Вчерашний день не стал исключением: после употребления алкоголя были украдены телевизор, видеорегистратор, автомагнитола и навигатор.
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Тюмень

Сообщение о краже телевизора поступило в четвертый отдел полиции вчера ночью. 43-летний потерпевший, который находился в нетрезвом состоянии, безошибочно предположил, кто мог совершить преступление: несколькими часами ранее он распивал спиртное вместе с двумя подозреваемыми, гражданами соседней республики.

Полицейские узнали, где находятся собутыльники пострадавшего. Во время обыска в их жилье нашли похищенное имущество стоимостью 6400 рублей. Так как подозреваемые не имеют регистрации на территории Российской Федерации, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу согласно ст. 91 УПК РФ. Оба задержанных ранее не были судимы и на настоящий момент они нигде официально не трудоустроены.

Также вчера около 3 часов ночи в отдел полиции № 5 поступило сообщение о совершении кражи из автомобиля «ГАЗ-31029».

Сотрудники патрульно-постовой службы в кратчайшие сроки установили местожительство предполагаемого злоумышленника. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, все похищенное — видеорегистратор, автомагнитола, навигатор — изъяли.

19-летний тюменец пояснил, что он с друзьями распивал на улице спиртные напитки, когда увидел, что у стоящего неподалеку автомобиля приоткрыта дверца. Похитив все ценное, что находилось в автомобиле, молодой человек отправился с друзьями домой, чтобы продолжить гулять. Задержанный ранее судим не был, в настоящий момент он трудоустроен разнорабочим.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража). В обоих случаях подозреваемые не находили объяснения своим действиям, ссылаясь на то, что находились в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

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