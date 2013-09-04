Хотите поработать на Олимпиаде в Сочи? Вакансии для тюменцев

Молодежная биржа труда начала прием заявок от соискателей на работу в Сочи на период зимней Олимпиады.
В связи с приближающимся спортивным событием Сочи нужны работники различных специальностей: диспетчеры, операторы колл-центра, технические координаторы, бухгалтеры, официанты, уборщики, водители-экспедиторы, специалисты службы IT, горничные, бармены, менеджеры рум-сервиса, супервайзеры, стюарды, пекари и другие.
Работа на зимней Олимпиаде в Сочи позволит участникам не только заработать, но и увеличить круг своих знакомств, расширить кругозор, а также самое главное — поучаствовать в одном из самых масштабных международных проектов.
На все вакансии проводится конкурсный отбор, сообщает Молодежная биржа труда. Главное требование к соискателям — это желание работать. Преимущество будет у тех, кто владеет иностранными языками.
Основные расходы по транспортировке, проживанию и питанию сотрудников берет на себя работодатель.
Ознакомиться с вакансиями можно на сайте МБТ: http://www.mbt72.ru/news/sochi-2014-job.html.