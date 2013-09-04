Финал «Асфальтового спринта» — уже в эту субботу

Как и на первых четырех этапах, соревнования будут проходить в пяти зачетных классах: «Сток», «Стандарт», «Тюнинг», «Свободный» и «Абсолют», а также в отдельной категории «Автоледи». Участники заключительного этапа будут соревноваться по системе ралли-спринт, проходя дистанцию четыре раза. Сумма трех лучших попыток выявит победителя пятого этапа в каждом классе.
Чемпиона сезона-2013 в личном и командном зачетах определят по сумме набранных баллов в трех лучших этапах и финале.
В этом автоспортивном сезоне чемпионат проходил на разных площадках, участие в нем приняло около 200 участников. Соревнования автолюбителей сеть АЗС «Газпромнефть» поддерживает третий год подряд. По традиции призерам чемпионата вручат топливные карты.
Пятый этап и финал «Асфальтового спринта-2013» состоятся на трассе автодрома ВОА на 12 километре Ялуторовского тракта, начало регистрации участников с 9:00, старт заездов — 12:30. Вход для зрителей бесплатный.