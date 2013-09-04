Финал «Асфальтового спринта» — уже в эту субботу

Как и на первых четырех этапах, соревнования будут проходить в пяти зачетных классах: «Сток», «Стандарт», «Тюнинг», «Свободный» и «Абсолют», а также в отдельной категории «Автоледи». Участники заключительного этапа будут соревноваться по системе ралли-спринт, проходя дистанцию четыре раза. Сумма трех лучших попыток выявит победителя пятого этапа в каждом классе.