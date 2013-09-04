Феерический финал «УЛЕТного турнира» — в «Планете боулинг»

Собравшихся впечатлило выступление танцевального коллектива"Dancing Machine. Ребята сразу после проведения флэшмоба, посвященного памяти Майкла Джексона, подарили финалистам частичку духа яркого и выдающегося поп-певца, и конечно же, с его атрибутикой: черными шляпами, белыми перчатками.
Эстафету открытия взял в свои руки зажигательный ведущий Александр Бердников. Он представил гостей мероприятия — театр анимации «Альтер Эго», удивительного спортсмена и спортсменку. В процессе праздника они оздоравливали гостей и поднимали их спортивный дух — приседаниями, наклонами, бодрым свистком советских времен и, конечно, своими веселыми костюмами.
Страсти разгорелись с первыми бросками игроков. Шары летели, выбивая страйки и принося своим обладателям заветные кружки пива от компании «Лидер». Напомним, что за каждый второй выбитый страйк игрок получал кружку пива объемом 0,33, а третий страйк увеличивал емкость стакана до 0,5. Ведущий в это время подзадоривал болельщиков интересными конкурсами и, конечно же, озвучиванием предварительных итогов.
В 21:00 состоялась самая главная и торжественная часть турнира — подведение итогов и награждение победителей. По итогам финальных соревнований бронза, а также подарочный сертификат на ужин в ресторан «Распивин» достались команде Бориса и Рафаэля; серебро и сертификат на ужин в ресторане «Пирамида» получила команда Санана.
Победителем «УЛЕТного турнира» по боулингу стал Артур Абдуллов с командой «Исполняем». Он получил диплом и сертификат на путешествие в теплую страну от представителя компании «Премьер Авиа».
Также поощрительные призы получили наиболее яркие участники. Например, Максим и его команда «Максимум», которая прибыла на турнир из города Ишима. Ребята проехали 300 километров, чтобы сразиться с тюменскими соперниками.
Летний «УЛЕТный турнир» по боулингу закончен, но впереди еще много интересных акций и соревнований. Напоминаем, клуб «Планета Боулинг» работает для вас ежедневно с 12:00 до 6:00 по адресу: Московский тракт 118, ТЦ «Колумб», 4 этаж.