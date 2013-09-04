Феерический финал «УЛЕТного турнира» — в «Планете боулинг»

Страсти разгорелись с первыми бросками игроков. Шары летели, выбивая страйки и принося своим обладателям заветные кружки пива от компании «Лидер». Напомним, что за каждый второй выбитый страйк игрок получал кружку пива объемом 0,33, а третий страйк увеличивал емкость стакана до 0,5. Ведущий в это время подзадоривал болельщиков интересными конкурсами и, конечно же, озвучиванием предварительных итогов.