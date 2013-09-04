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Девушки сбили маму с ребенком и скрылись

4 сентября 2013, 10:30
В редакцию Nashgorod.ru обратилась тюменка Инна с просьбой помочь найти сбивший ее автомобиль.
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Тюмень

«1 сентября на пешеходном переходе в районе улицы Ватутина на меня был совершен наезд легкового автомобиля Mazda 3 черного цвета, госномер С750ТН, 86 регион. За рулем находилась девушка с темными волосами, рядом сидел пассажир, девушка со светлыми волосами. Причинив мне телесные повреждения, они уехали с места происшествия. Я переходила дорогу с ребенком, с ребенком все хорошо», — рассказала она. Сегодня девушка прошла судмедэкспертизу. Ведется следствие.

Очевидцев происшествия Инна просит связаться с ней по номерам 8-919-953-89-09, 8-919-922-00-97.

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