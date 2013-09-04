Девушки сбили маму с ребенком и скрылись

«1 сентября на пешеходном переходе в районе улицы Ватутина на меня был совершен наезд легкового автомобиля Mazda 3 черного цвета, госномер С750ТН, 86 регион. За рулем находилась девушка с темными волосами, рядом сидел пассажир, девушка со светлыми волосами. Причинив мне телесные повреждения, они уехали с места происшествия. Я переходила дорогу с ребенком, с ребенком все хорошо», — рассказала она. Сегодня девушка прошла судмедэкспертизу. Ведется следствие.