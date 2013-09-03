Закон об образовании: что нового?

«Несколько месяцев закон был на специализированном интернет-обсуждении. Оказалось, что граждане предложили закрепить отдельную статью „Семейное образование“. Смысл в том, что человек может учить своего ребенка дома, но все равно он прикрепляется к какому-либо образовательному учреждению и проходит промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию. Это важно для ряда семей, где, например, отец работает, а мама-учительница занимается сама с ребенком. Но, тем не менее, ребенок все равно иногда в школу приходит и что-то осваивает. Во всем мире такая практика сейчас распространяется, и нам тоже постепенно надо будет ее распространять. Конечно, полного набора здесь нормативно-правовых актов пока нет, потому что дело новое. Но постепенно это все возникнет».