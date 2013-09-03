Закон об образовании: что нового?

Об академической мобильности
«В законе есть специальные оговорки, связанные с академической мобильностью. Есть позиция специальных квот, стимулирующих приезд к нам зарубежных преподавателей и студентов. Есть очень важная статья, так называемое сетевое взаимодействие, когда мы можем достаточно оперативно, быстро зачесть результаты, полученные в другом вузе, у себя в вузе, если кто-то там стажировался и учился. С точки зрения гибкости образовательных программ, стимулирования таких обменов, новый закон предлагает очень много новых позиций».
О соответствии Конституции
«Очень важная вещь, которую сделал этот закон: он привел в соответствие законодательство с Конституцией. Потому что предыдущие законы об образовании (их было два), вышли до Конституции, и ряд норм в них противоречил друг другу. Вследствие чего ежегодно в системе образования было 300–400 судов, где страдали тысячи людей. Были случаи, когда ректора могли посадить либо привлечь к ответственности за то, что он, например, КВН оплачивает своих студентов. Поскольку, дескать, мероприятие не воспитательное, значит, и оплачивать нельзя. Ну, и масса других подобного рода случаев. Сейчас закон наводит здесь порядок».
О дошкольном образовании
«Теперь государство должно оплачивать услуги дошкольного образования не только в форме обычного похода в детский сад, но и в форме группы кратковременного пребывания, созданной при заведении дополнительного образования, при школе, даже в частном детском саду. И это одно из условий расширения возможности получить дошкольное образование».
Взаимодействие между школами
«Школа может зачесть те результаты, которые получены в другом образовательном учреждении, у себя и автоматически выставлять отметки, проводить так называемую промежуточную аттестацию. Очень важно для спортсменов, музыкантов, которые много занимаются помимо школы, но все равно вынуждены посещать занятия по музыке или спорту. Теперь школа может зачесть результаты, полученные в другом образовательном учреждении».
О семейном образовании
«Несколько месяцев закон был на специализированном интернет-обсуждении. Оказалось, что граждане предложили закрепить отдельную статью „Семейное образование“. Смысл в том, что человек может учить своего ребенка дома, но все равно он прикрепляется к какому-либо образовательному учреждению и проходит промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию. Это важно для ряда семей, где, например, отец работает, а мама-учительница занимается сама с ребенком. Но, тем не менее, ребенок все равно иногда в школу приходит и что-то осваивает. Во всем мире такая практика сейчас распространяется, и нам тоже постепенно надо будет ее распространять. Конечно, полного набора здесь нормативно-правовых актов пока нет, потому что дело новое. Но постепенно это все возникнет».
Поступление в вуз
«Со следующего года у нас будет серьезное нововведение, связанное со льготниками. Обычно очень много льготников поступает в вуз, и поступает без всяких экзаменов. Просто, если сдал экзамен выше, чем двойка, сразу поступает. Это ненормальная, конечно, ситуация. Закон этим льготникам предоставляет возможности не попасть в вуз без экзаменов фактически, а подготовиться на подготовительных отделениях. Беда в чем: льготник поступил, но плохо учится, у него недостаточные знания, и через год его отчисляют. А здесь ему будет предоставлена возможность бесплатно в течение года поучиться на подготовительном отделении, а потом, как все, сдать экзамены».
О «лицеях», «гимназиях» и других названиях
«Закон устанавливает: государство перестает раздавать названия. То есть раньше все эти названия: „центр образования“, „университет“, „лицей“, „гимназия“, „училище“, „консерватория“ и так далее, все эти названия выдавались специальным разрешением от государства. Возникла страшная путаница в силу того, что в каждом регионе по-своему мыслили лицей, гимназию, каждый регион выдавал эти названия как он захочет. Сейчас этой процедуры выдачи названий не будет происходить, государство будет оценивать, насколько качественно программа реализуется. А уж как называться, это можно решать будет самостоятельно школьным коллективом».
О школьной форме
«История с хиджабами, которая была осенью прошлого года, привела к тому, что в законе появилась норма о том, что каждое образовательное учреждение может установить требования к одежде. Закон эту норму закрепил, она сейчас работает, но оказалось, что производителям военной формы оказалось этого недостаточно. Они лоббируют изменения, чтобы решение принималось не в каждой школе, а обязательно на региональном уровне приняли решение о такой форме, и каждой школе ходили бы в абсолютно одинаковой, пришедшей от военных дизайнеров, форме. Абсолютно ненормальная вещь. Если осенью это произойдет, это будет вопиющий факт, и мы, историки образования, против этого возражаем».
О среднем профессиональном образовании
«Я думаю, что у нас программы среднего профессионального образования сильно удлиннены по срокам. По ряду специальностей можно было бы готовить быстрее с учетом современных тренажеров. Закон, кстати говоря, вводит такую позицию — ускоренное или сокращенное обучение, — когда человек может быстрее проходить программу в случае, если используются современные образовательные технологии, имитаторы, тренажеры».
О дисциплинарной комиссии
«Каждое образовательное учреждение сейчас обязано иметь дисциплинарную комиссию. Это такая важная штука, когда конфликты разбираются коллективно людьми, у которых душа болит за это дело, и все вместе принимают решение, как в этом случае быть. Кстати говоря, как и с формой или требованием к одежде. Если ученик пришел и одет не так, как принял школьный совет, этот вопрос должен разбираться на такой дисциплинарной комиссии».