Водитель «перевертыша» не имел прав категории B

Стали известны уточненные обстоятельства трагедии, произошедшей вчера около трех часов ночи в окрестностях города Ялуторовска. Внедорожник Derways перевернулся, выезжая с поля на автодорогу Ялуторовск — Старый Кавдык (ранее сообщалось Ялуторовск — Ярково). За рулем автомобиля находился не имеющий права управления 36-летний мужчина, он погиб.
Сотрудниками полиции установлено, что автомобиль принадлежит брату погибшего. Сам владелец автомобиля находится на лечении в одном из медучреждений города Тюмени, автомобиль же стоял в ограде дома матери братьев, откуда его и взял ялуторовчанин. В момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Водительское удостоверение категории «С» он получил в 2012 году, права управления легковыми автомобилями (категории «В») не имел, сообщает пресс-служба ГИБДД.
В областном центре около трех часов ночи на улице Малыгина автомобиль BMW X6 въехал в погрузчик Bobcat. Причиной происшествия, по предварительным данным, явилось превышение скорости движения 45-летним водителем BMW. В результате происшествия мужчина, управлявший автомобилем, получил ссадины головы, у 63-летнего машиниста погрузчика ушибы ног.
Участниками ряда происшествий в минувшие сутки стали начинающие водители.
Около половины восьмого часа утра на улице Дачной областного центра перевернулся автомобиль «Лада» десятой модели. Причиной происшествия также послужило превышение скорости движения, в результате чего водитель автомобиля не справился с управлением. Водительское удостоверение молодой человек получил всего 2 месяца назад. Сам он не пострадал, а трое его 17-летних пассажиров получили ушибы и ссадины.
Автомобиль Volvo S40 перевернулся на дороге, ведущей к озеру Лебяжье, около девяти часов вечера. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В результате происшествия мужчина получил перелом руки и рану лица. Водительское удостоверение тюменец получил всего год назад.
На перекрестке улиц Челюскинцев и Хохрякова столкнулись две «Лады», 15-й и 14-й моделей. По предварительным данным, очередность проезда перекрестка нарушила 52-летняя женщина, управлявшая «15-й» и получившая водительское удостоверение всего 1 месяц назад. В результате происшествия она отделалась ушибом почки. У 25-летнего водителя второй «Лады» травма колена.
В Ялуторовске на улице Свердлова в дерево въехала «Лада» восьмой модели. 26-летний водитель не справился с управлением. Стаж вождения автомобиля молодого человека — 2 года. Различные травмы получили 4 человека, сам водитель и трое его пассажиров, также молодые люди в возрасте 25–26 лет.
По всем фактам происшествий, совершенных по вине начинающих водителей, Госавтоинспекцией будет направлена информация в автошколы, в которых эти водители проходили обучение, для рассмотрения ситуаций с учениками, в целях недопущения подобного впредь.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области