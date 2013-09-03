Водитель «перевертыша» не имел прав категории B

Сотрудниками полиции установлено, что автомобиль принадлежит брату погибшего. Сам владелец автомобиля находится на лечении в одном из медучреждений города Тюмени, автомобиль же стоял в ограде дома матери братьев, откуда его и взял ялуторовчанин. В момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Водительское удостоверение категории «С» он получил в 2012 году, права управления легковыми автомобилями (категории «В») не имел, сообщает пресс-служба ГИБДД.