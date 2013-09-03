В Третьем Заречном открылась новая школа

Школа № 94 на 825 учеников накануне распахнула свои двери в заречном. В новом, современном здании ребята будут учиться в одну смену.
«Все тюменцы помнят, что совсем недавно это была окраина областной столицы. Сегодня здесь вырос современный микрорайон. И очень важно, чтобы помимо красивых домов в нем была соответствующая инфраструктура. Два года назад мы начали реализовывать беспрецедентную программу по строительству нужных и важных социальных объектов в новых жилых массивах Тюмени: школ, детских садов. И сейчас мы видим первые результаты этой работы, подчеркнул на торжественной линейке, посвященной открытию школы, губернатор области.
На линейке первоклассникам передали символический ключ от школы, а в качестве настоящего подарка на новоселье глава региона вручил школе сертификат на получение школьного автобуса. После церемонии открытия почетные гости познакомились с инфраструктурой нового образовательного учреждения Тюмени, в котором, как отметил глава города Александр Моор, есть все для реализации любых творческих идей.
В блоке начальной школы, кроме кабинетов с удобной мебелью, есть специальная игровая для младших школьников, профильные кабинеты химии, физики, биологии и информатики, оснащенные современным оборудованием и техникой, музыкальная студия, большой актовый зал.
В школе — современная спортивная база. Построены два спортзала: большой и малый, где есть возможность, в частности, поиграть в настольный теннис, не мешая проведению основного урока; хореографический зал и большая уличная спортивная многофункциональная площадка перед главным входом.
В холлах на стенах — электронные табло, с помощью которых и преподаватели и ученики могут ознакомиться с расписанием уроков. Есть в школе и большой информационно-библиотечный центр, а также современная и комфортная столовая с отдельным залом интернет-кафе.
«В этой школе были воплощены лучшие проектные решения и наработки, проверенные временем. Все здесь, начиная от цветовой гаммы, ярких красочных стен, грамотно подобранных стройматериалов, больших рекреаций, широких коридоров, удобных классов и всей инфраструктуры, позволяет детям комфортно учиться, выплескивать свою энергию, активно двигаться и заниматься спортом. То спортивное ядро, которое здесь создано, будет работать в целом на микрорайон и будет востребовано во внеучебное время. Сегодня все новые школы мы строим именно по этому принципу», — подчеркнул Владимир Якушев.
Школа запроектирована на 825 учебных мест с обучением с 1 по 11 классы в одну смену. В этом году здесь набрали восемь групп первоклашек, сообщают в пресс-службе губернатора области.
Напомним, школу современного формата, которая радует детей сегодня, начали возводить в 2011 году одновременно с детским садом. Но строительство детсада затянулось по вине нерадивого подрядчика, от услуг которого пришлось отказаться.
Фото — phototyumen.ru