В Третьем Заречном открылась новая школа

«Все тюменцы помнят, что совсем недавно это была окраина областной столицы. Сегодня здесь вырос современный микрорайон. И очень важно, чтобы помимо красивых домов в нем была соответствующая инфраструктура. Два года назад мы начали реализовывать беспрецедентную программу по строительству нужных и важных социальных объектов в новых жилых массивах Тюмени: школ, детских садов. И сейчас мы видим первые результаты этой работы, подчеркнул на торжественной линейке, посвященной открытию школы, губернатор области.