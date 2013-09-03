Управление малым бизнесом: проблемы и решения

По словам Александра Высоцкого, малому бизнесу инструменты управления нужны даже сильнее, чем большому. Потому что в большом бизнесе, как правило, функции понятнее очерчены, там проще найти узкоспециализированных сотрудников. И хотя от малого бизнеса очень серьезно зависит экономика, он менее организован и менее эффективен. Обычно, в малом бизнесе владелец сам стоит во главе компании. И это хорошо — он не где-то далеко, эдакий виртуальный держатель акций, которого никто никогда не видел. Это вполне реальный человек, который в курсе дел, знает технологию производства, как правило, сам ее создавал. Любые инструменты управления настолько используются в компании, насколько их понимает и принимает сам владелец компании. Точка зрения владельца, создателя компании, является определяющей в этом процессе. Если он считает какой-то инструмент ценным, он будет работать.