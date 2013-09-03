Управление малым бизнесом: проблемы и решения

Сегодня Александр — основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, «Школы владельцев бизнеса», являющейся компанией № 1 в мире по внедрению инструментов управления. Он автор книги «Обязанности владельца компании», переведенной и изданной в США. Наставник, ученики которого добиваются роста дохода в среднем на 30–100 процентов в год, внедрив систему управления в своих компаниях. И именно поэтому консалтинговая компания «Партнер-А» пригласила Александра Высоцкого в рамках его бизнес-тура по городам России и в Тюмень с темой семинара «Как добиться расширения бизнеса и увеличение прибыли с помощью инструментов управления» который состоится в Западно-сибирском инновационном центре 20–21 сентября.
По словам Александра Высоцкого, малому бизнесу инструменты управления нужны даже сильнее, чем большому. Потому что в большом бизнесе, как правило, функции понятнее очерчены, там проще найти узкоспециализированных сотрудников. И хотя от малого бизнеса очень серьезно зависит экономика, он менее организован и менее эффективен. Обычно, в малом бизнесе владелец сам стоит во главе компании. И это хорошо — он не где-то далеко, эдакий виртуальный держатель акций, которого никто никогда не видел. Это вполне реальный человек, который в курсе дел, знает технологию производства, как правило, сам ее создавал. Любые инструменты управления настолько используются в компании, насколько их понимает и принимает сам владелец компании. Точка зрения владельца, создателя компании, является определяющей в этом процессе. Если он считает какой-то инструмент ценным, он будет работать.
К сожалению, в малом и среднем бизнесе есть только один плюс, — это то, что он может стать большим. Всё, больше никаких плюсов нет. Не важно, маленькая или большая компания — административные функции практически одинаковы. Поэтому в малом бизнесе очень много совмещения постов, а при этом руководить такой компанией практически невозможно.
Можно конечно организовать работу предприятия таким образом, чтобы не заниматься рутиной, а тратить только часть своего времени на развитие компании. Но функциональные обязанности владельца компании таковы, что их не способен выполнить никто из сотрудников. Обладая хорошим пониманием инструментов управления, можно создать управляющую компанию, но тогда придется выполнять функции владельца для этой управляющей компании и в любом случае использовать различные инструменты управления!
Первая и главная проблема которую решают инструменты управления — это эффективность управления компанией: эффективность руководителей и персонала. Обычно она очень низка из-за того, что большая часть усилий сотрудников тратится на то, чтобы достичь согласия, исправить последствия ошибок, сделать работу за кого-то. Чтобы увидеть это на практике, достаточно сделать хронометраж рабочего времени. Тогда руководитель обнаружит, что время, которое сотрудники тратят по-настоящему производительно, составляет не более четырех часов в день. Когда владельцы компаний внедряют инструменты управления, они начинают видеть все слабые места и получают возможность их устранить. Появляются необходимые функции, люди начинают работать более слаженно, каждый из них начинает производить в 1,5–2 раза больше, чем раньше, и за счет этого обычно растет доход и увеличивается прибыль компании.
Этот семинар — для владельцев и руководителей компаний, которые хотят внедрить инструменты управления в своих компаниях, понимая их важность и влияние на развитие. Для тех, кто при попытке навести порядок, столкнулся с препятствиями и не смог довести компанию до желаемого результата. Семинар даст понимание того, насколько важна система управления. Он даст возможность посмотреть на проблемы своей компании и получить понимание инструментов управления, с помощью которых можно навести порядок в компании. Владельцы узнают, какую роль они играют при внедрении инструментов управления, а также как не допустить типичные ошибки.
Чем раньше владельцы решатся на участие в семинаре, тем ниже будет его стоимость. Записаться можно по телефону: (3452) 530–428 529779. А более подробно изучить программу и отзывы участников по ссылке http://shvb72.ru.
Посетив семинар Александра Высоцкого, владельцы бизнеса получат ответы на следующие вопросы:
— как перестать делить копейки и начать зарабатывать;
— где скрыты резервы очень высоких доходов предприятия;
— каких важных функций нет в большинстве российских компаний;
— как выстроить очередь из клиентов за советами и услугами;
— как избежать ловушки руководителя: «лучше меня никто не сделает»;
— куда вкладывать больше усилий и средств;
— как сделать, чтобы распоряжения стали гораздо быстрее и чаще выполняться;
— как избежать перегруженности руководителя;
— как слезть с «кредитной иглы» и навести порядок в финансах;
— как в компании найти узкие места, через которые утекают деньги компании.
Участники семинара смогут работать в атмосфере полного погружения, они будут рассматривать проблемы и их решения при внедрении систем управления. Каждый участник сможет на примере собственной компании разобрать те принципы и приемы, который наиболее успешны для развития бизнеса. Это особый семинар, и только для тех, кто считает, что владелец — это профессия. И для тех, кто заботится о будущем своей компании.
Если семинар заинтересовал — то зарегистрироваться можно по телефону : (3452) 530–428, 529–779 или по ссылке http://shvb72.ru