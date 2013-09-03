Судебный пристав присвоила деньги должника

4 июля 2013 судебный пристав — исполнитель не перечислила эту денежную сумму в установленном законом порядке на депозитный счет районного отдела судебных приставов Ленинского АО г. Тюмени, а в последствии незаконно окончила исполнительное производство, внеся в постановление об его окончании заведомо ложные сведения о погашении долга и приобщив к производству подложный платежный документ, сообщает пресс-служба областного УФССП России.