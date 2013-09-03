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Судебный пристав присвоила деньги должника

3 сентября 2013, 11:00
Приняв от должника 35 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель районного отдела судебных приставов Ленинского АО г. Тюмени УФССП России по Тюменской области не оформила квитанцию.

Это случилось в мае 2013 года.

4 июля 2013 судебный пристав — исполнитель не перечислила эту денежную сумму в установленном законом порядке на депозитный счет районного отдела судебных приставов Ленинского АО г. Тюмени, а в последствии незаконно окончила исполнительное производство, внеся в постановление об его окончании заведомо ложные сведения о погашении долга и приобщив к производству подложный платежный документ, сообщает пресс-служба областного УФССП России.

29 августа 2013 по материалам отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФССП России по Тюменской области заместителем руководителя следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава — исполнителя районного отдела судебных приставов Ленинского АО г. Тюмени УФССП России по Тюменской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 и ч.1 ст. 292 УК РФ (ч.1 ст.285 «злоупотребление должностными полномочиями», ч.1 ст. 292 «служебный подлог»).

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