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Спортивные секции Тюмени объявляют набор

3 сентября 2013, 10:44
Кампании по привлечению детей к записи в спортивные секции Тюмени «Запишись!» презентовали в рамках праздничной линейки в средней школе № 4 2 сентября

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«В Тюмени есть огромное количество возможностей для занятий спортом, работает множество спортивных секций. Кампания „Запишись!“ дает возможность тюменцам узнать об этих возможностях и определиться с выбором направления, которое подходит каждому конкретному ребенку. Проект идет третий год. На этот раз он предлагает тестирование на сайте „Мой портал“, по результатам которого определяется тип темперамента ребенка и предлагается список подходящих ему видов спорта», — рассказывает руководитель Центра по связям с общественностью Молодежного информационно-аналитического центра Мария Бабина.

Во время презентации перед детьми и родителями выступил коллектив формейшн «Надежда» из центра спортивного танца.

Дополнительная информация о кампании — в аккаунте «ВКонтакте» «Спорт Тюмени» и на сайте «Мой портал».

Ежегодно, рассказывают в МИАЦ, только в результате проекта «Запишись!» в спортивные школы города записываются порядка 1000 человек.

#Новости#Молодежный информационный центр#Спорт#Дарья
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