Спортивные секции Тюмени объявляют набор

«В Тюмени есть огромное количество возможностей для занятий спортом, работает множество спортивных секций. Кампания „Запишись!“ дает возможность тюменцам узнать об этих возможностях и определиться с выбором направления, которое подходит каждому конкретному ребенку. Проект идет третий год. На этот раз он предлагает тестирование на сайте „Мой портал“, по результатам которого определяется тип темперамента ребенка и предлагается список подходящих ему видов спорта», — рассказывает руководитель Центра по связям с общественностью Молодежного информационно-аналитического центра Мария Бабина.