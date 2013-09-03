Спешил домой и погубил жену

Как установлено расследованием, 12 июля Азман со своей 38-летней женой выехал на автомобиле Kia Cerato из Самары домой — в Ноябрьск. В пути супруги торопились, так как их квартира была без присмотра, а в ней находились домашние животные, сообщают в пресс-службе прокуратуры.