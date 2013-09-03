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Спешил домой и погубил жену

3 сентября 2013, 10:08
Прокуратура Тобольского района направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Ноябрьска Григория Азмана, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и гибели своей супруги.

Как установлено расследованием, 12 июля Азман со своей 38-летней женой выехал на автомобиле Kia Cerato из Самары домой — в Ноябрьск. В пути супруги торопились, так как их квартира была без присмотра, а в ней находились домашние животные, сообщают в пресс-службе прокуратуры.

13 июля, проезжая по территории Уватского района, 417 километр трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, Азман нарушил правила дорожного движения. В условиях плохой видимости и сильного дождя, водитель начал обгон, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе на близком расстоянии от себя он увидел грузовик Renault Magnum. Столкновения избежать не удалось. От удара автомобиль Kia выбросило в кювет. Супруга Азмана получила множественные телесные повреждения и скончалась по дороге в больницу.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тобольский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

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