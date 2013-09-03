С отпускниками и студентами в город вернулись пробки

«Так и будет. Отпуска кончились. Детей в школу возят. Студенты в универ — тоже на машинах. В итоге у всех в пробке сдают нервы и начинаются абсолютно ненужные перестроения на дороге, наглые влезания со второго третьего ряда в поворот, объезд очередей таким же образом… Хитрые товарищи лезут в каждую мелкую дырку, ездят по дворам и придомовой территории и прочему. Как бальзам на душу смотреть, как народ ломится к нам на Олимпийскую/Монтажников в надежде проехать через двор на 30 лет Победы, а там оба двора перекрыты, 36 и рядом 42 дома, и им приходится возвращаться на Широтную, — делится legion-mia. — Гайцы, которые встанут параллельно Широтной в районе 113–119 домов, выполнят план по штрафам за несколько минут, потому что там товарищей покататься по тротуарам просто зашкаливает… Всем на всех плевать, ездят как хотят».