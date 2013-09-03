С отпускниками и студентами в город вернулись пробки

«Это что, уже началось, да? — написал на форуме Nashgorod.ru пользователь Vest сегодня утром. — Второй день полный пипец по всем дорогам… Это теперь так и будет???»
«Это просто копают что-то на кольце Мельникайте — 50 лет Октября. Из-за этого 50 лет стоит, Мельникайте стоит, все едут в объезд и, соответственно, Харьковская и Республики тоже стоит. Жесть! Вчера по Мельникайте от Котовского до кольца ехал минут 20», — отвечает ему Stаn.
Особенно тяжело приходится жителям микрорайонов. Из-за строительства развязки у ТЦ «Южный» стоит Широтная, Гнаровской, Федорова. «Я пробкам не поверил, а зря: Гнаровской — намертво. Вчера вечером по Мельникайте с микрорайонов только благодаря моту и вежливости водителей смог вылезти, давно такого не помню», — продолжает Vest.
«Так и будет. Отпуска кончились. Детей в школу возят. Студенты в универ — тоже на машинах. В итоге у всех в пробке сдают нервы и начинаются абсолютно ненужные перестроения на дороге, наглые влезания со второго третьего ряда в поворот, объезд очередей таким же образом… Хитрые товарищи лезут в каждую мелкую дырку, ездят по дворам и придомовой территории и прочему. Как бальзам на душу смотреть, как народ ломится к нам на Олимпийскую/Монтажников в надежде проехать через двор на 30 лет Победы, а там оба двора перекрыты, 36 и рядом 42 дома, и им приходится возвращаться на Широтную, — делится legion-mia. — Гайцы, которые встанут параллельно Широтной в районе 113–119 домов, выполнят план по штрафам за несколько минут, потому что там товарищей покататься по тротуарам просто зашкаливает… Всем на всех плевать, ездят как хотят».
«Все машины с Чаплина и Мельникайте переместились на Широтную, походу так и будет (я там в прошлый вторник так же встрял), следующий этап: стройка развязки на Пермякова — Широтная. Сегодня тоже с утра удивился, улица Мира встала от Калинина, хотя еще вчера все было хорошо», — отмечает форумчанин Fixius.
Из-за ремонтных работ у ТЭЦ-2 и на участке дороге Тюмень — Боровский — Богандинский сильные заторы наблюдаются и в этих районах.
Но, как оказалось, осенние пробки коснулись не всех.
«Что за паника? Живу в 1 тюменском, на работу еду в Антипино с улицы Розы Трениной по Широтной — Пермякова — Республики. Что в понедельник, что сегодня такие же абсолютно пробки, что и летом на Широтной и на Пермякова, не больше, не меньше», — говорит пользователь Вишня.
«Мы выехали на десять минут раньше и приехали как-то без пробок», — добавляет тюменка Екатерина, проживающая на Широтной у «Ковчега».