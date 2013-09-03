Опровержение. УК не согласна с обвинениями

В июле NashGorod.ru опубликовал материал «В мусоре и без лифтов. Как трудно поменять управляющую компанию».
При подготовке данного материала редакция NashGorod.ru опиралась на слова представителя инициативной группы собственников и письмо от них, направленное в администрацию города. Житель дома изложил свою точку зрения и высказал обвинения в адрес ООО «Управляющая компания «Территория комфорта».
После выхода материала редакция за разъяснениями обратилась в ООО «Управляющая компания «Территория комфорта». Пояснения по поводу конфликтной ситуации дала юрист указанной компании Ципоркина Мария.
«Редакция не проверила, в соответствии с действующим законодательством, изложенные доводы респондента, а многие из них не подтверждаются документами и не соответствуют действительности. Обвинения, высказанные представителем инициативной группы собственников дома, в адрес ООО «Управляющая компания „Территория комфорта“ беспочвенны и не содержат ни слова правды. С уверенностью могу утверждать, что это мнения единиц из числа жителей данного дома, а не всех собственников.
Многоквартирный жилой дом № 126 корпус 3 по ул. Широтной г. Тюмени находился на управлении ООО „БытСервис“, с которым наша компания заключила договор подряда на выполнение работ и услуг по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома. Управляющая компания „Территория комфорта“ выполняла для „БытСервис“ определенный комплекс работ за денежное вознаграждение. Сбором денежных средств через ОАО „ТРИЦ“ и заключением договоров продолжила заниматься „БытСервис“: эти полномочия „Территории комфорта“ не передавались.
Быть подрядчиком у других управляющих компаний для „Территории комфорта“ — обычная практика, аналогичные договоры у нашей компании имеются еще с несколькими управляющими компаниями и ТСЖ.
Договор подряда подписывался 25 апреля 2013 года, на момент подписания договора директором „БытСервис“ был еще Александр Рифель. К выполнению обязанностей наша компания приступила с 1 мая 2013 года.
В конце июня по нашей инициативе было проведено собрание собственников этого дома. На нем представители нашей компании донесли до собственников информацию, что у „БытСервис“ долги, и на деньги, поступающие в „ТРИЦ“ от собственников дома, наложен арест. Более 252 000 рублей должно было быть взыскано в пользу ООО „Водоканал“.
В статье представитель инициативной группы обвинил нашу компанию, что она „ведет себя как единственная УК“, что ее представители настаивают, чтобы они (собственники) продолжали платить за коммунальные услуги в кассу управляющей компании, а не в ТРИЦ, угрожали, что отключат лифт и не будут вывозить мусор». Данные обвинения ложны и беспочвенны.
Собственники этого дома платили за коммунальные услуги и услуги технического обслуживания и содержания по договору с управляющей компанией «БытСервис» через «ТРИЦ». Там их деньги распределялась на счета подрядных организаций, таких, как «Горлифт», «УТСК», «Водоканал», домофонная компания и т.п. Также со счета «БытСервис» через «ТРИЦ» денежные средства за выполнение работ и услуг по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию общего имущества дома должны были поступать нашей компании, установленный тариф — 10 рублей 59 копеек с квадратного метра.
В связи с задолженностью «БытСервис» и наложением ареста на денежные средства, поступающие в «ТРИЦ», деньги на счета подрядчиков не поступали с апреля 2013 года, нашей компании — с мая 2013 года.
Так как наша компания, является таким же подрядчиком управляющей компании «БытСервис», как и «Горлифт», «МегаТранс» (компания осуществлявшая вывоз мусора) повлиять на данные организации, отключить лифт, либо не вывозить мусор мы не могли, в связи с тем, что не имели на это полномочий.
Никто из сотрудников нашей управляющей компании не высказывал никаких угроз по поводу отключения лифтов или не вывоза мусора. Никто не настаивал «продолжать» платить в кассу управляющей компании. До собственников на собраниях (в конце июня и 4 июля 2013 года) доводилась информация о том, что в связи с отсутствием оплаты от управляющей компании «БытСервис», «МегаТранс» прекращает вывозить мусор. Собственникам было подробно разъяснено, что это решение руководства «МегаТранс» и повлиять на это решение, как подрядная организация ООО «Управляющая компания «Территория комфорта», к сожалению, не в силах.
Про отключение лифтов вообще не было речи, думаю, что этот факт сможет подтвердить и мастер ООО «Горлифт», который также присутствовал на одном из собраний.
Ни за коммунальные услуги, ни за обслуживание наша компания денежные средства не то, что не заставляла «продолжать платить», но и не начинала принимать. Все платежи собственников производились через «ТРИЦ».
Особое возмущение у меня вызывает фраза: «понятно, что это новая организационная форма нерадивой «БытСервис» — она поменяла название на «Территорию комфорта».
ООО «БытСервис» был учрежден руководителями ОО «ОргКомитет» еще в 2009 году и впоследствии продан Александру Рифелю.
Наша компания была создана в 2011 году как ООО «Коммунальный Сервис» и в 2012 году переименована в ООО «Управляющая компания «Территория комфорта». При этом в двух этих абсолютно разных организациях — «Территория комфорта» и «БытСервис», никогда не было ни одних и тех же руководителей, ни одних и тех же учредителей.
Не секрет, что заказать в ИФНС выписку любой компании можно каждому, и наверное, чтобы не бросаться такими голословными обвинениями, достаточно было это сделать. Представитель инициативной группы собственников в своей статье ссылается на то, что наша компания «затихла», «перестала следить за домом», что мы угрожаем, «что дом не отдадим». Все эти утверждения также лживы.
Несмотря на то, что с мая «Территория комфорта», не получала оплату как подрядчик «БытСервис», она продолжала предоставлять работы и услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию общего имущества. Производилась уборка подъездов и придомовой территории, были окрашены скамейки, перила, урны, косилась трава, были перекопаны газоны, отрегулирован насос, работала аварийная служба, оказывались услуги по регистрации граждан, выполнялись заявки по сантехническим работам, предоставлялись услуги электрика.
На период голосования с 4 по 28 июля несмотря на убытки, которые понесла наша компания, мы продолжали выполнять аварийные заявки, предоставляли услуги по регистрации граждан, убирали в подъездах (правда, действительно не во всех, с середины июля не убирались 1 и 2 подъезды) и придомовую территорию.
Абсурдны также и утверждения, что наша компания вывезла мусорные баки, что лифты сломала прежняя лифтовая компания от «Территории комфорта», что кто-то утащил электронный блок управления.
Никакие мусорные баки наша компания не вывозила, у нас их просто нет! Мусорные баки принадлежали ООО «МегаТранс», которое и осуществляло вывоз мусора по договору с управляющей компанией ООО «БытСервис». И наша компания ни к мусорным бакам, ни к их вывозу не имеет никакого отношения!
Насколько мне известно, лифтовая компания, которая обслуживала и обслуживает указанный дом — ООО «Горлифт». Именно данное предприятие через «ТРИЦ» по договору с «БытСервис» получает денежные средства за обслуживание лифтов. Полномочий на заключение договора с новой лифтовой компанией у «Территории комфорта» нет и никогда не было, это прерогатива «БытСервис». Своей лифтовой компании у «Территории комфорта» тоже пока нет. Поэтому опять же могу сказать, что обвинения надуманы и не имеют под собой никакой документальной основы.
Кроме того, могу добавить, что претензии по работе лифтов необходимо предъявлять ООО «Горлифт», так как наша компания по договору подряда не имеет никакого отношения к обслуживанию и ремонту лифтов, не имеет специалистов, которые могли бы выполнять работы по обслуживанию лифтов и наши сотрудники не имеют доступа к оборудованию лифтов.
По поводу утверждений респондента о жалобе в Главную жилищную инспекцию на управляющую компанию «Престиж и К» о рейдерском захвате дома, могу пояснить, что со стороны нашей компании никаких жалоб не было и не могло быть. Я вообще, как юрист, в принципе не понимаю выражения «рейдерский захват дома». Не буду отрицать, что сотрудники нашей компании — директор, главный инженер, я, бываем в ГЖИ, но не думаю, что чаще или реже других управляющих компаний, по мере необходимости. ГЖИ для того и создана, чтобы реагировать на обращения жителей, проводить проверки в отношении законности действий управляющих компаний.
На имя директора ООО «УК «Территория комфорта» приходило письмо от компании «Престиж и К» с просьбой о передаче технической документации, документов, связанных с управлением домом, ключей и подписания акта приема-передачи. Это было до окончания голосования собственниками. Как подрядная организация, наша компания не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи дома, техническая документация нам не передавалась вообще. Да и передача технической документации, ключей, подписание акта приема-передачи производиться, в соответствии с действующим законодательством, после окончания голосования и избрания новой управляющей компании. Что и было письменно сообщено ООО «Престиж и К». Наверное это и было расценено представителем инициативной группы собственников, как противодействие.
Проводить голосование собственникам дома никто не мешал, никто не мешал им выбирать ту компанию, которую они хотят. Единственное, о чем просили собственников, сообщить нам результаты голосования.
Некоторые собственники, которые приходили в офис нашей компании в июле месяце, чтобы зарегистрироваться или сняться с регистрационного учета, вообще были не в курсе, что идет голосование.
Не хочется вспоминать даже о том, что одним из собственников 04.07.2013 года, мы были официально приглашены на собрание собственников к 20 часам, а представители нашей компании приехали, то оказалось, что собрание началось раньше и собственники уже голосовали. Собственник, который и пригласил нас на собрание, наших представителей не представил жителям, сделал вид, что это его никак не касается. Многие из них даже не знали ничего о нашей компании и говорили, что им сразу предложили компанию «Престиж и К»…
Не понимаю зачем так делать?! Зачем поливать грязью и выдвигать не обоснованные и в некоторых случаях лживые обвинения? Зачем так переворачивать информацию, которую же собственники и получили от нашей компании? Или действительно говорят: «не делай людям добра, не получишь в ответ зла…"
В настоящее время представителю собственников дома и управляющей компании «Престиж и К» были переданы ключи от технических помещений, карточки поквартирного учета. Интересно это тоже будет как-то использовано в качестве обвинения нашей компании?
Хочется напомнить представителю инициативной группы собственников, что статью 129 уголовного кодекса — «Клевета» никто не отменял. И предоставляя информацию для опубликования в СМИ нужно задумываться о правдивости своих слов и возможной ответственности…"
P. S. Редакция NashGorod.ru приносит свои искренние извинения за опубликование статьи без полной проверки информации.