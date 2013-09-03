Опровержение. УК не согласна с обвинениями

По поводу утверждений респондента о жалобе в Главную жилищную инспекцию на управляющую компанию «Престиж и К» о рейдерском захвате дома, могу пояснить, что со стороны нашей компании никаких жалоб не было и не могло быть. Я вообще, как юрист, в принципе не понимаю выражения «рейдерский захват дома». Не буду отрицать, что сотрудники нашей компании — директор, главный инженер, я, бываем в ГЖИ, но не думаю, что чаще или реже других управляющих компаний, по мере необходимости. ГЖИ для того и создана, чтобы реагировать на обращения жителей, проводить проверки в отношении законности действий управляющих компаний.