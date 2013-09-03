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О нарушениях в сфере межнациональных отношений сообщи на «горячую линию»

3 сентября 2013, 08:49
В прокуратуре Тюменской области на постоянной основе работает телефон «горячей линии», по которому можно сообщать обо всех известных фактах нарушений закона в сфере межнациональных отношений и законодательства о федеральной безопасности, противодействии экстремизму, а также получать необходимые правовые консультации.

«Противодействие экстремизму, повышение толерантности в обществе, поддержание межконфессионального согласия и соблюдения прав граждан в сфере межнациональных отношений крайне важны для обеспечения стабильности в регионе. Для ее сохранения органы прокуратуры принимали и будут принимать все необходимые меры», — сообщают в ведомстве.

Вся информация, поступившая на телефон «горячей линии» 8(3452) 27-04-51, будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, что 30 августа 2013 года в Екатеринбурге под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки состоялось оперативное совещание, посвященное организации и осуществлению надзора за исполнением миграционного законодательства, законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействия экстремизму в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. По его итогам выработан комплекс практических мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия, повышения уровня координация и эффективности надзорной деятельности в указанной сфере.

#Новости#Экстремизм#Прокуратура Тюменской области#Национальности#Женя#Общество
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