О нарушениях в сфере межнациональных отношений сообщи на «горячую линию»

«Противодействие экстремизму, повышение толерантности в обществе, поддержание межконфессионального согласия и соблюдения прав граждан в сфере межнациональных отношений крайне важны для обеспечения стабильности в регионе. Для ее сохранения органы прокуратуры принимали и будут принимать все необходимые меры», — сообщают в ведомстве.
Вся информация, поступившая на телефон «горячей линии» 8(3452) 27-04-51, будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Напомним, что 30 августа 2013 года в Екатеринбурге под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки состоялось оперативное совещание, посвященное организации и осуществлению надзора за исполнением миграционного законодательства, законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействия экстремизму в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. По его итогам выработан комплекс практических мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия, повышения уровня координация и эффективности надзорной деятельности в указанной сфере.