О нарушениях в сфере межнациональных отношений сообщи на «горячую линию»

Напомним, что 30 августа 2013 года в Екатеринбурге под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки состоялось оперативное совещание, посвященное организации и осуществлению надзора за исполнением миграционного законодательства, законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействия экстремизму в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. По его итогам выработан комплекс практических мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия, повышения уровня координация и эффективности надзорной деятельности в указанной сфере.