Наркоман разбил около десятка чужих машин

Дальнейшие события развивались в духе голливудского триллера. На перекрестке объездной дороги и улицы Авторемонтной BMW совершил еще одну аварию, с автомобилем Ford Fusion. Водитель вышел из внедорожника и попросил у водителя «Форда» телефон, чтобы позвонить. А получив его, убежал в лес, сообщают в пресс-службе ГИБДД.