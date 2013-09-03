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Наркоман разбил около десятка чужих машин

3 сентября 2013, 14:01
Инспекторы ДПС задержали в Тюмени наркомана, угнавшего BMW X5, и разбившего на нем около 10 автомобилей.
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Тюмень

Сообщения о поврежденных машинах на Московском тракте стали поступать в дежурную часть ГИБДД около семи часов утра. Прибывшим на место сотрудникам ДПС очевидцы рассказали, что видели автомобиль BMW X5, который въехал в припаркованный транспорт, после чего покинул место происшествия.

Дальнейшие события развивались в духе голливудского триллера. На перекрестке объездной дороги и улицы Авторемонтной BMW совершил еще одну аварию, с автомобилем Ford Fusion. Водитель вышел из внедорожника и попросил у водителя «Форда» телефон, чтобы позвонить. А получив его, убежал в лес, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Наряд ДПС обнаружил беглеца у входа в тубдиспансер на улице Ямской. Увидев инспекторов, мужчина выхватил висевший у пояса охотничий нож, и бросился на полицейских. Применив спецсредства и физическую силу, инспекторам удалось задержать злоумышленника, несмотря на оказанное им ожесточенное сопротивление.

По предварительным данным, автомобиль мужчина угнал из автосервиса, куда владелец сдал его на ремонт. Сам злоумышленник является наркозависимым. Для дальнейших разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего, он доставлен в отдел полиции.

Фото Евгения Мыцая, пользователя Nashgorod.ru Антуан Эго и пресс-службы ГИБДД

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