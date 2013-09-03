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Двум хозяйкам на кухне не место. Аргумент — нож

3 сентября 2013, 13:30
В селе Стрехнино Ишимского района от ножевого ранения скончалась женщина. По данным следствия, ее убила знакомая, которая пришла в гости.

35-летняя жительница Ишимского района 31 августа пришла в гости к пострадавшей. Обвиняемая распивала спиртные напитки. Через некоторое время между женщинами возник конфликт. Собственнице квартиры на улице Стаханова в селе Стрехнино не понравилось, что гостья хозяйничает на ее кухне.

Обвиняемая схватила нож и нанесла 52-летней хозяйке как минимум два удара в область шеи и лица. От полученных ран женщина скончалась на месте.

В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ближайшее время следствие выступит с ходатайством перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

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