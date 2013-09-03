Двум хозяйкам на кухне не место. Аргумент — нож

35-летняя жительница Ишимского района 31 августа пришла в гости к пострадавшей. Обвиняемая распивала спиртные напитки. Через некоторое время между женщинами возник конфликт. Собственнице квартиры на улице Стаханова в селе Стрехнино не понравилось, что гостья хозяйничает на ее кухне.