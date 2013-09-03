Двум хозяйкам на кухне не место. Аргумент — нож

35-летняя жительница Ишимского района 31 августа пришла в гости к пострадавшей. Обвиняемая распивала спиртные напитки. Через некоторое время между женщинами возник конфликт. Собственнице квартиры на улице Стаханова в селе Стрехнино не понравилось, что гостья хозяйничает на ее кухне.
Обвиняемая схватила нож и нанесла 52-летней хозяйке как минимум два удара в область шеи и лица. От полученных ран женщина скончалась на месте.
В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ближайшее время следствие выступит с ходатайством перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.