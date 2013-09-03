«Бесплатный шопинг» не удался

Тюменские полицейские задержали двух девушек, решивших красть понравившуюся одежду.
Сотрудники частных охранных предприятий при взаимодействии с полицией часто оказывают неоценимую помощь в пресечении и раскрытии преступлений, рассказывают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Так, в минувшую пятницу в магазине на улице Широтной служба контроля задержала двух 17-летних тюменок, которые попытались вынести предметы одежды общей стоимостью более 2000 рублей, не расплатившись за них на кассе.
Как выяснилось, одна из правонарушительниц — ученица гимназии, а вторая — студентка вуза, обе судимы не были. Несколькими часами ранее те же самые злоумышленницы побывали еще в одном магазине, на улице В. Гнаровской. Действуя по той же схеме, девушки похитили одежду.
Инспекторами ПДН предварительно установлено, что злоумышленницы похитили в этот день одежду из шести магазинов. Суммы ущерба устанавливаются, работа с подозреваемыми продолжается.
Нужно сказать, что подобные случаи нередки. Так, аналогичное описанному преступление произошло в обеденное время в магазине обуви торгового центра, расположенного по улице В. Гнаровской, нигде официально не работающий 24-летний тюменец попытался похитить обувь. В этот же день в 13:30 из магазина на улице Республики 16-летний тюменец попытался вынести спортивную куртку стоимостью более 2900 рублей. Ну а перед закрытием магазина в торговом центре, расположенном на улице 50 лет ВЛКСМ сотрудники ЧОП задержали мужчину, который пытался похитить спортивный костюм на сумму более 5000 рублей. Как выяснилось, мужчина трудится инженером в одной из тюменских компаний.
Нужно подчеркнуть, что на кражу из магазина решаются отнюдь не преступники-рецидивисты: никто из задержанных воришек ране судим не был. Теперь же по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ.
Сотрудники полиции напоминают, что следует дважды подумать, прежде чем воплотить в жизнь идею, что за какой-то товар на кассе можно и не рассчитаться: за данное деяние грозит уголовная ответственность.