«Бесплатный шопинг» не удался

Нужно сказать, что подобные случаи нередки. Так, аналогичное описанному преступление произошло в обеденное время в магазине обуви торгового центра, расположенного по улице В. Гнаровской, нигде официально не работающий 24-летний тюменец попытался похитить обувь. В этот же день в 13:30 из магазина на улице Республики 16-летний тюменец попытался вынести спортивную куртку стоимостью более 2900 рублей. Ну а перед закрытием магазина в торговом центре, расположенном на улице 50 лет ВЛКСМ сотрудники ЧОП задержали мужчину, который пытался похитить спортивный костюм на сумму более 5000 рублей. Как выяснилось, мужчина трудится инженером в одной из тюменских компаний.