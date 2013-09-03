Бесплатную диспансеризацию прошли уже 75 тысяч тюменцев

«В этом году эту процедуру должны пройти около 90 тысяч жителей города. Определены возрастные группы для обследования у врачей: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет», — сообщают в пресс-службе администрации города со ссылкой на департамент здравоохранения администрации города Тюмени.
Диспансеризация проводится бесплатно. Осмотры проходят в два этапа. Первый этап предполагает выявление пациентов, которым нужны более углубленные исследования. Обязательный элемент этапа — анкетирование граждан на наличие симптомов и жалоб. Второй этап включает в себя более углубленные исследования при наличии показаний врачебной комиссии.
Каждый прошедший диспансеризацию получает индивидуальный документ — паспорт здоровья. По итогам диспансеризации будут сформированы три группы. В первую войдут люди, не имеющие хронических заболеваний, с низким уровнем факторов риска. Вторую группу составят здоровые люди с высоким уровнем факторов риска. Третья группа — это граждане с хроническими неинфекционными заболеваниями. После выявления заболеваний или факторов риска с представителями каждой группы будет продолжена работа и динамическое наблюдение.
Узнать подробнее о проведении диспансеризации можно в поликлинике по месту жительства, а также позвонив по телефону «горячей линии» 500–203 (время работы в будни — с 9 до 12 часов).