Бесплатную диспансеризацию прошли уже 75 тысяч тюменцев

Каждый прошедший диспансеризацию получает индивидуальный документ — паспорт здоровья. По итогам диспансеризации будут сформированы три группы. В первую войдут люди, не имеющие хронических заболеваний, с низким уровнем факторов риска. Вторую группу составят здоровые люди с высоким уровнем факторов риска. Третья группа — это граждане с хроническими неинфекционными заболеваниями. После выявления заболеваний или факторов риска с представителями каждой группы будет продолжена работа и динамическое наблюдение.