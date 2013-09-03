Анатолия Дереку ищут уже вторую неделю

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» продолжают проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения двадцатисемилетнего Анатолия Дереки. Стражи правопорядка уже установили круг общения молодого человека, опросили родственников, друзей, а также участников похода. Поисковыми группами с привлечением волонтеров, сотрудников МЧС и водолазов обследованы близлежащие населенные пункты и водоемы, рассказывают в пресс-службе УМВД.
Несмотря на то, что молодой человек все еще не найден, волонтеры-организаторы поисков не опускают руки. «Мы ищем уже очень долго, но в теории человек, который блуждает в лесу может находить себе еду и воду. Поэтому заканчивать поиски еще рано!», — пишет, обращаясь к тюменцам, один из организаторов поисков Заур Бабаев. На группу «Пропал человек! Анатолий Дерека!» во «ВКонтакте» подписано около двух тысяч человек. Ежедневно на поиски выезжают около десятка волонтеров, но все-таки людей, а также техники — квадроциклов и других машин с хорошей проходимостью — не хватает.
Напомним, 27-летний Анатолий Дерека в ночь с 24 на 25 августа покинул палаточный лагерь близ деревни Малиновка, 27 километр Московского тракта. В ту ночь мобильный телефон Анатолия был отключен в 22:33.
В воскресенье, 25 августа, заявление о пропаже поступило в отдел полиции на Московском тракте. С первых дней поиска Анатолий Дерека объявлен в Федеральный розыск, ориентировки разосланы в дежурные части органов внутренних дел соседних областей. На поиски пропавшего мужчины ориентированы все наружные наряды патрульно-постовой службы, ДПС и вневедомственной охраны.
Как рассказывают в УМВД, ежедневно на телефон дежурной части районного отдела полиции поступает по 3–4 сообщения о людях, похожих на разыскиваемого Анатолия Дереку, ни одно из которых не остается без внимания. Вся поступившая информация незамедлительно проверяется.
Приметы:
высокий, около 190 см, крепкого телосложения, имеется небольшая борода; был одет в синие джинсы, черные кеды, толстовку зеленого цвета, темно-коричневую бейсболку с надписью DSQUARED.