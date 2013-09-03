Анатолия Дереку ищут уже вторую неделю

Несмотря на то, что молодой человек все еще не найден, волонтеры-организаторы поисков не опускают руки. «Мы ищем уже очень долго, но в теории человек, который блуждает в лесу может находить себе еду и воду. Поэтому заканчивать поиски еще рано!», — пишет, обращаясь к тюменцам, один из организаторов поисков Заур Бабаев. На группу «Пропал человек! Анатолий Дерека!» во «ВКонтакте» подписано около двух тысяч человек. Ежедневно на поиски выезжают около десятка волонтеров, но все-таки людей, а также техники — квадроциклов и других машин с хорошей проходимостью — не хватает.