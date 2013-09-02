Жители Мыса смогут грамотно выбрасывать лампочки и термометры

В этот же день тюменцы в рамках акции «Авоська лучше, чем пакет» смогли получить экологически чистые хлопчатобумажные сумки. При этом в обмен на нее жители города могли принести не только полиэтиленовые пакеты, как это бывало на предыдущих аналогичных акциях, но также использованные батарейки и энергосберегающие лампы. В день акции горожане сдали около 300 литров пакетов, 100 батареек и 20 ламп. Все отходы будут переработаны.