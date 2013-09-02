Жители Мыса смогут грамотно выбрасывать лампочки и термометры

«Управляющая компания „Тюменьремжилсервис“ закупила контейнеры для утилизации вредных для окружающей среды отходов: батареек, ртутьсодержащих ламп и термометров. Это первые в Тюмени современные экобоксы, установленные по рекомендации общественности», — подчеркнул куратор проекта «Чистый город» Андрей Потапов. Контейнеры расположены по адресу: Судоремонтная, 21.
В этот же день тюменцы в рамках акции «Авоська лучше, чем пакет» смогли получить экологически чистые хлопчатобумажные сумки. При этом в обмен на нее жители города могли принести не только полиэтиленовые пакеты, как это бывало на предыдущих аналогичных акциях, но также использованные батарейки и энергосберегающие лампы. В день акции горожане сдали около 300 литров пакетов, 100 батареек и 20 ламп. Все отходы будут переработаны.
Напомним, на круглом столе по проблеме утилизации энергосберегающих ламп и батареек, который прошел в июне, участник проекта «Чистый город» сделали вывод: грамотно утилизовать опасные отходы в нашем городе пока невыгодно.