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Жители Мыса смогут грамотно выбрасывать лампочки и термометры

2 сентября 2013, 12:22
Специальные контейнеры для сбора ртутьсодержащих отходов установили на Мысу. В последний день лета в этом микрорайоне по инициативе проекта «Чистый город» прошла экологическая акция «„Зеленый“ Мыс в „зеленую“ субботу».

«Управляющая компания „Тюменьремжилсервис“ закупила контейнеры для утилизации вредных для окружающей среды отходов: батареек, ртутьсодержащих ламп и термометров. Это первые в Тюмени современные экобоксы, установленные по рекомендации общественности», — подчеркнул куратор проекта «Чистый город» Андрей Потапов. Контейнеры расположены по адресу: Судоремонтная, 21.

В этот же день тюменцы в рамках акции «Авоська лучше, чем пакет» смогли получить экологически чистые хлопчатобумажные сумки. При этом в обмен на нее жители города могли принести не только полиэтиленовые пакеты, как это бывало на предыдущих аналогичных акциях, но также использованные батарейки и энергосберегающие лампы. В день акции горожане сдали около 300 литров пакетов, 100 батареек и 20 ламп. Все отходы будут переработаны.

Напомним, на круглом столе по проблеме утилизации энергосберегающих ламп и батареек, который прошел в июне, участник проекта «Чистый город» сделали вывод: грамотно утилизовать опасные отходы в нашем городе пока невыгодно.

#Новости#Ртутьсодержащие отходы#Чистый город#Экология#Дарья#Общество
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