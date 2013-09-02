В выходные на дорогах погибли трое

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 14-летний подросток погиб в ДТП в Тюмени в последний день лета. Около половины пятого часа вечера на улице Курчатова, 18 автомобиль Hyundai Solaris, в котором он ехал в качестве пассажира на переднем сиденье, столкнулся с КамАЗом. 18-летний водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил грузовик. Стаж водителя Hyundai — 1 месяц.
По предварительным данным, машина двигалась на приличной скорости, водитель не тормозил, скорее всего, пытался проскочить через перекресток. 14-летний Владислав получил открытую черепно-мозговую травму, от деформированной крыши, хотя удар пришелся не на его сторону. Подросток скончался на месте ДТП. В больницу госпитализированы еще один 14-летний пассажир, и водитель Hyundai, у обоих черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. Водитель КамАЗа получил ушибы.
26-летний велосипедист попал под колеса ВАЗ-2112 около семи часов вечера в субботу на улице Луначарского. По предварительным данным, спровоцировал происшествие, нарушив правила движения, сам велосипедист. Начинающий водитель автомобиля, стаж которого 1 год, не сумел избежать аварии. В результате происшествия молодой человек получил сотрясение головного мозга и рану головы.
Около двух часов ночи с субботы на воскресенье на перекрестке улиц Хохрякова и Дзержинского областного центра столкнулись Peugeot 86-го региона и Hyundai. По предварительным данным, 19-летний водитель Peugeot, стаж управления транспортом которого всего 2 месяца, находился в нетрезвом состоянии и нарушил очередность проезда перекрестка. В результате происшествия три человека получили черепно-мозговые травмы: сам водитель Peugeot, его, также нетрезвый, 23-летний пассажир, и 57-летняя пассажирка Hyundai, у женщины кроме травмы головы еще и перелом ребер.
В селе Готопутово Сорокинского района погиб мотоциклист. 32-летний мужчина, лишенный права управления транспортом, на мотоцикле «Урал» въехал в опору линии электропередачи. В результате происшествия он получил травму головы и множественные переломы. От полученных травм он скончался через несколько часов после аварии.
Около полуночи на 14 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулись BMW и грузовик DAF. По предварительным данным, водитель BMW нарушил правила проезда перекрестка. В результате происшествия травмы, в том числе тяжелые, получили трое мужчин, в возрасте от 25 до 30 лет, находившиеся в автомобиле. Сотрудники ГИБДД устанавливают, кто находился за рулем в момент аварии.
В 6 часов утра в воскресенье на автодороге Солобоево — Рафайлово в Исетском районе съехал в кювет и перевернулся Renault Megane. По предварительным данным, причиной происшествия стало превышение скорости водителем автомобиля. В результате происшествия 24-летний пассажир иномарки погиб, 32-летний водитель получил перелом ног.
На 250 километре автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись Toyota и BMW. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением. Пострадали двое пассажиров «немца», 27-летний молодой человек и 25-летняя девушка, у них перелом позвоночника и травма головы.
Два столкновения сразу четырех автомобилей произошли в воскресенье в областном центре. Первый случай зарегистрирован около трех часов дня на перекрестке Червишевского тракта и улицы Ставропольской. По предварительным данным, водитель «Лады» девятой модели нарушил очередность проезда перекрестка, вследствие чего его автомобиль столкнулся с автомобилями Toyota Camry, Daewoo Nexia и Renault Logan. Травмы головы и переломы ног в результате аварии получили 23-летняя девушка, управлявшая «Тойотой», и 65-летний водитель «Лады».
Около половины пятого часа вечера на перекрестке улиц Харьковской и Максима Горького столкнулись Mitsubishi, Chevrolet, Lexus и «Лада» восьмой модели. Причиной происшествия, по предварительным данным, явился выезд автомобиля Mitsubishi на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадал его 27-летний водитель, получивший травму головы.
Происшествие с трагическими последствиями зарегистрировано сегодня утром в Ялуторовском районе. По предварительным данным, автомобиль Derways перевернулся на 12 километре автодороги Ялуторовск — Ярково. Водитель автомобиля погиб. На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, эксперт и следователь.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области