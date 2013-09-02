В выходные на дорогах погибли трое

Около двух часов ночи с субботы на воскресенье на перекрестке улиц Хохрякова и Дзержинского областного центра столкнулись Peugeot 86-го региона и Hyundai. По предварительным данным, 19-летний водитель Peugeot, стаж управления транспортом которого всего 2 месяца, находился в нетрезвом состоянии и нарушил очередность проезда перекрестка. В результате происшествия три человека получили черепно-мозговые травмы: сам водитель Peugeot, его, также нетрезвый, 23-летний пассажир, и 57-летняя пассажирка Hyundai, у женщины кроме травмы головы еще и перелом ребер.