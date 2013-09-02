В тюменские школы приняли рекордное число первоклассников

Сроки сдачи новых школ всерьез волнуют тюменцев «На пресс-конференции вы сказали, что „В Восточном микрорайоне тоже строится школа“. Имеется ввиду Восточный-2? Но до настоящего времени на месте строительства школы пустырь (ул. Н. Словцова), никакие работы не ведутся. Чем вызвана задержка строительства школы? Когда будет школа в Восточном-2?», — спрашивает у главы областного департамента образования Алексея Райдера в разделе «Консультанты» NashGorod.ru тюменка Ирина. «Действительно, в микрорайоне „Восточный-2“ города Тюмени (в квартале улиц Широтная, Ивана Словцова и бульвара Бориса Щербины) выделен земельный участок под строительство общеобразовательного учреждения на 1500 учебных мест, — отвечает Райдер. — Открытие школы запланировано в 2016 году. В настоящее время по данному объекту разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы, планируется направить на достоверность сметной стоимости».