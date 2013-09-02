В тюменские школы приняли рекордное число первоклассников

В Тюменских школах прошли праздничные линейки — теперь для учеников, их родителей и учителей наступают учебные будни. Среди школьников — восемь тысяч ребят, пришедших в школу в первый раз.
Точное число ребят, которые будут учиться в первых классах тюменских школ, в городском департаменте образования назовут позже. Но уже сейчас понятно — их едва ли меньше восьми тысяч. «145 первоклассников — это рекордное количество за последние десять лет!», — рассказала на торжественной линейке в школе № 19 ее директор Алла Непряхина. В школе № 92 набирают 8 первых классов, в школе № 63 будет первый «Л»…
Видео — Сергей Шарапов
Но не все отмечают особенность этого года. «На своей школе я вообще не ощутила подъема: 5 первых классов по 28, кажется, человек…», — поделилась Евгения, мать ученицы 44-й школы. В 89-й школе, по словам одного из родителей, — 5 первых классов, по двадцать с лишним человек.
Что же говорит статистика? По информации городского департамента образования, в 2012-м году число первоклассников составило 7 955 человек, в 2011 году — 7 641. Тенденция налицо, и она совпадает с демографическими данными.
В 2013 году в школу идут дети, рожденные в 2006–2007 годах, а это время, по данным городского комитета ЗАГС, родилось, соответственно, 7 691 и 8000 малышей. Впрочем, дальше кривая начинает ползти вверх стремительнее: в 2008 году — уже 8 869 детей.
Так что сложности еще впереди: если вовремя не будут открываться новые школы, подрастающим ребятам в густонаселенных микрорайонах будет негде учиться. В этом году разгрузить школу № 92 поможет запланированная к открытию осенью школа в квартале «Семейный». Жители Заречных микрорайонов получили новую школу — современную № 94 — уже сегодня.
Сроки сдачи новых школ всерьез волнуют тюменцев «На пресс-конференции вы сказали, что „В Восточном микрорайоне тоже строится школа“. Имеется ввиду Восточный-2? Но до настоящего времени на месте строительства школы пустырь (ул. Н. Словцова), никакие работы не ведутся. Чем вызвана задержка строительства школы? Когда будет школа в Восточном-2?», — спрашивает у главы областного департамента образования Алексея Райдера в разделе «Консультанты» NashGorod.ru тюменка Ирина. «Действительно, в микрорайоне „Восточный-2“ города Тюмени (в квартале улиц Широтная, Ивана Словцова и бульвара Бориса Щербины) выделен земельный участок под строительство общеобразовательного учреждения на 1500 учебных мест, — отвечает Райдер. — Открытие школы запланировано в 2016 году. В настоящее время по данному объекту разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы, планируется направить на достоверность сметной стоимости».
Рекордное число школьников — это, как отметил Алексей Райдер, «не повод для гордости, это повод для принятия конкретных решений». Остается надеяться, что запланированные к открытию школы будут сданы вовремя, и их строительство не окажется затянутым.