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В Боровском горели баня и дом

2 сентября 2013, 10:34
В воскресенье, 1 сентября, в поселке Боровский на переулке Октябрьский загорелась крыша бани. По словам очевидцев, баня находилась рядом с домом, и огонь с ее крыши перешел на 2 этаж дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, огнем были повреждены крыша дома на площади 50 кв. м., внутренняя отделка и крыша бани на площади 15 кв. м.

С пламенем боролись 18 человек и несколько единиц техники ПЧ-135, ПЧ-111, ПЧ-136 и других пожарных частей, работало два звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от пожарных гидрантов.

Привлекались спецслужбы 03, 04, электросети и ГИБДД. На место пожара выезжали начальники 19 отдела федеральной противопожарной службы, начальник дежурной смены СПТ 19 ОФПС, начальник ПЧ-135.

В результате был спасен жилой дом на сумму 1 миллион рублей. Пострадавших нет.

Фото Ксении Лебедевой

#Новости#МЧС#Пожары#Тюменский район#Olga#Происшествия
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