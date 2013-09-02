В Боровском горели баня и дом

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, огнем были повреждены крыша дома на площади 50 кв. м., внутренняя отделка и крыша бани на площади 15 кв. м.
С пламенем боролись 18 человек и несколько единиц техники ПЧ-135, ПЧ-111, ПЧ-136 и других пожарных частей, работало два звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от пожарных гидрантов.
Привлекались спецслужбы 03, 04, электросети и ГИБДД. На место пожара выезжали начальники 19 отдела федеральной противопожарной службы, начальник дежурной смены СПТ 19 ОФПС, начальник ПЧ-135.
В результате был спасен жилой дом на сумму 1 миллион рублей. Пострадавших нет.
Фото Ксении Лебедевой