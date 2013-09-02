В Аграрном университете поприветствовали будущих пожарных

Нынче на бюджетные места по этой специальности зачислили больше десятка юношей и девушек. На встрече со студентами, прошедшей в День знаний, начальник областного управления МЧС Юрий Алехин повторил слова о том, что без работы поступившие на «техносферную безопасность» не останутся: «Хочу вас заверить, что вы будете всегда востребованны. У нас большая нехватка кадров, очень много вакансий и неплохая зарплата».