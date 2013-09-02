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В Аграрном университете поприветствовали будущих пожарных

2 сентября 2013, 15:51
Первого сентября в Государственном аграрном университете Северного Зауралья приветствовали первокурсников. Отдельные торжественных слов удостоились ребята, поступившие на специальность «Техносферная безопасность».
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Тюмень

Первого сентября в Государственном аграрном университете Северного Зауралья приветствовали первокурсников. Отдельные торжественных слов удостоились ребята, поступившие на специальность «Техносферная безопасность».

Об открытии новой специальности в университете (тогда - академии) заговорили весной 2012 года. «Основные инженеры приходили к нам из вузов МЧС. Юношам приходилось уезжать, четыре года учиться», - рассказывал тогда начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ областного ГУ МЧС России Александр Тырпак.

Нынче на бюджетные места по этой специальности зачислили больше десятка юношей и девушек. На встрече со студентами, прошедшей в День знаний, начальник областного управления МЧС Юрий Алехин повторил слова о том, что без работы поступившие на «техносферную безопасность» не останутся: «Хочу вас заверить, что вы будете всегда востребованны. У нас большая нехватка кадров, очень много вакансий и неплохая зарплата».

Видео - Сергей Шарапов

#Новости#Пожарные#Тюмень#ГУ МЧС по Тюменской области#ГАУСЗ#Дарья#Общество
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