Тюменское кадетское училище стало четвертым в стране

Первыми учащимися Тюменского президентского кадетского училища стали 360 ребят. Это кадеты пятого, шестого и седьмого классов. Все они, как и педагоги, и воспитатели этого особенного учебного заведения, прошли конкурсный отбор. Учащимися пятого класса, в основном, стали юные тюменцы. А вот среди кадетов-семиклассников жители из разных регионов России — от Сахалина до Калининграда. В первую очередь, это дети военнослужащих, особенно из отдаленных гарнизонов, а также гражданского персонала Вооруженных Сил РФ. В президентские кадетские училища также принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.