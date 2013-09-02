Тюменское кадетское училище стало четвертым в стране

Накануне, 1 сентября, открылось Тюменское президентское кадетское училище. Решение о создании таких элитных кадетских корпусов во всех федеральных округах России было озвучено президентом в 2010 году. Всего таких училищ будет восемь. Первое из них открылось в Оренбурге, президентское кадетское училище в Тюмени стало четвертым.
В торжественной линейке приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Николай Богдановский, новоиспеченные кадеты, их родители и преподаватели.
«Мы гордимся тем, что в Уральском федеральном округе эта честь принадлежит Тюмени»,- отметил глава региона, обращаясь к участникам торжественной церемонии.
Владимир Якушев пожелал первым кадетам Тюменского президентского кадетского училища взаимопонимания с преподавателями, успеха в освоении непростой учебной программы, которая включает в себя углубленное изучение иностранных языков, точных наук и серьезную физическую подготовку.
Первыми учащимися Тюменского президентского кадетского училища стали 360 ребят. Это кадеты пятого, шестого и седьмого классов. Все они, как и педагоги, и воспитатели этого особенного учебного заведения, прошли конкурсный отбор. Учащимися пятого класса, в основном, стали юные тюменцы. А вот среди кадетов-семиклассников жители из разных регионов России — от Сахалина до Калининграда. В первую очередь, это дети военнослужащих, особенно из отдаленных гарнизонов, а также гражданского персонала Вооруженных Сил РФ. В президентские кадетские училища также принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Поздравили ребят с новосельем и началом нового учебного года офицеры и курсанты ТВВИКУ. Они продемонстрировали строевые приемы с оружием и навыки армейского рукопашного боя.
После торжественной линейки почетных гостей и родителей познакомили с учебным комплексом. Здесь построены пять спальных корпусов на 182 места каждый, четырехэтажное здание учебного корпуса и столовая.
Особое внимание уделено спортивным объектам. Для кадетов построен бассейн с четырьмя двадцатипятиметровыми дорожками, крытый ледовый каток, спортивные корпуса, в которых разместились залы единоборств, площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола. В теплое время кадеты смогут тренироваться на современном открытом стадионе, сообщают в пресс-службе губернатора.