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Тюменское кадетское училище стало четвертым в стране

2 сентября 2013, 09:38
Накануне, 1 сентября, открылось Тюменское президентское кадетское училище. Решение о создании таких элитных кадетских корпусов во всех федеральных округах России было озвучено президентом в 2010 году. Всего таких училищ будет восемь. Первое из них открылось в Оренбурге, президентское кадетское училище в Тюмени стало четвертым.

Накануне, 1 сентября, открылось Тюменское президентское кадетское училище. Решение о создании таких элитных кадетских корпусов во всех федеральных округах России было озвучено президентом в 2010 году. Всего таких училищ будет восемь. Первое из них открылось в Оренбурге, президентское кадетское училище в Тюмени стало четвертым.

В торжественной линейке приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Николай Богдановский, новоиспеченные кадеты, их родители и преподаватели.

«Мы гордимся тем, что в Уральском федеральном округе эта честь принадлежит Тюмени»,- отметил глава региона, обращаясь к участникам торжественной церемонии.

Владимир Якушев пожелал первым кадетам Тюменского президентского кадетского училища взаимопонимания с преподавателями, успеха в освоении непростой учебной программы, которая включает в себя углубленное изучение иностранных языков, точных наук и серьезную физическую подготовку.

Первыми учащимися Тюменского президентского кадетского училища стали 360 ребят. Это кадеты пятого, шестого и седьмого классов. Все они, как и педагоги, и воспитатели этого особенного учебного заведения, прошли конкурсный отбор. Учащимися пятого класса, в основном, стали юные тюменцы. А вот среди кадетов-семиклассников жители из разных регионов России — от Сахалина до Калининграда. В первую очередь, это дети военнослужащих, особенно из отдаленных гарнизонов, а также гражданского персонала Вооруженных Сил РФ. В президентские кадетские училища также принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Поздравили ребят с новосельем и началом нового учебного года офицеры и курсанты ТВВИКУ. Они продемонстрировали строевые приемы с оружием и навыки армейского рукопашного боя.

После торжественной линейки почетных гостей и родителей познакомили с учебным комплексом. Здесь построены пять спальных корпусов на 182 места каждый, четырехэтажное здание учебного корпуса и столовая.

Особое внимание уделено спортивным объектам. Для кадетов построен бассейн с четырьмя двадцатипятиметровыми дорожками, крытый ледовый каток, спортивные корпуса, в которых разместились залы единоборств, площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола. В теплое время кадеты смогут тренироваться на современном открытом стадионе, сообщают в пресс-службе губернатора.

#Новости#Кадеты#Министерство Обороны#Школьники#Дарья#Общество
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