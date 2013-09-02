Подвозил «бомбила» в камуфляже? Позвоните следователям

В убийстве подозревается 29-летний житель Тюменского района: предполагается, что он поджег дом, чтобы скрыть преступление. Жителей нашего города просят оказать содействие.
Если вас 16 августа с 3 до 8 утра подвозил на автомобиле Лада Приора темно-серого цвета (тип кузова хэтчбек, задняя часть затонирована) от завода медоборудования и в микрорайон «Тюменский» или на улицу Широтную, в район «Маяка» на улицу Волгоградскую мужчина в камуфляжном костюме, просьба позвонить по телефонам 63-14-70 или 29-18-52.
Напомним, что 16 августа в квартире дома на улице Республики во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти — со связанными руками и ногами. Следователи полагают, что житель Тюменского района убил своего собутыльника табуретом после того, как между ними произошла словесная перепалка. Вместе они отмечали рождение сына — пострадавший только что стал отцом. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджег квартиру и скрылся на автомобиле потерпевшего, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В ходе расследования уголовного дела был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного убийства. Ранее он уже был неоднократно судим. Расследование уголовного дела продолжается. 29-летнего жителя Тюменской области обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Также следствие обращается ко всем, кто, возможно, пострадал от действий данного мужчины, ( его фото представлено выше), также сообщить об этом по телефонам или прийти в следственный отдел по городу Тюмени, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 65/2.