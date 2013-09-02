Подвозил «бомбила» в камуфляже? Позвоните следователям

Напомним, что 16 августа в квартире дома на улице Республики во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти — со связанными руками и ногами. Следователи полагают, что житель Тюменского района убил своего собутыльника табуретом после того, как между ними произошла словесная перепалка. Вместе они отмечали рождение сына — пострадавший только что стал отцом. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджег квартиру и скрылся на автомобиле потерпевшего, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.