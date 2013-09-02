Под Тюменью застрелен водитель маршрутки. Следствие ищет свидетелей

Всех, кто в этот период времени проезжал мимо стоящего на обочине автобуса или видел возле него людей, а также располагает какой-либо информацией, просьба позвонить по телефонам 8-919-933-72-03, 8 (3452) 62-51-42. Анонимность гарантируется.