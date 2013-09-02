Под Тюменью застрелен водитель маршрутки. Следствие ищет свидетелей

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области, в понедельник, 2 сентября, в 17 километрах от Тюмени около 6 часов 40 минут на обочине автодороги Тюмень — Нижняя Тавда в салоне маршрутного автобуса № 76, Hyundai белого цвета, госномер АН 423, обнаружено тело 45-летнего водителя с признаками насильственной смерти — огнестрельным ранением головы.
Тюменским межрайонным следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Всех, кто в этот период времени проезжал мимо стоящего на обочине автобуса или видел возле него людей, а также располагает какой-либо информацией, просьба позвонить по телефонам 8-919-933-72-03, 8 (3452) 62-51-42. Анонимность гарантируется.