Парк на Московском тракте назвали Школьным

Территория возле здания № 104 по улице Московский тракт пустовала много лет, а в парк превратилась по инициативе жителей близлежащих домов и при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и компании «Мостострой-11».
Хотя работы начались в июле, с названием парка определились лишь сейчас. В середине августа тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило конкурс на лучшее имя для нового городского парка. Конкурс на лучшее название проводился в два этапа: сначала на специально созданном сайте «Мы строим парк» тюменцы оставляли свои варианты имени нового городского объекта. Промежуточные итоги организаторы акции подвели 23 августа. Из более чем 70 вариантов названий было отобрано 10 лучших: «Московский дворик», «1025-летия Крещения Руси», «5 октав», «Возрождение», «Инициаторов», «Молодежный», «Парк скрипичного ключа», «Школьный», «Сквер Перемен», «Сквер Знаний». Более 1000 человек отдали предпочтение названию «Школьный», которое первым предложил тюменец Святослав Судьин. Именно это название передано для оформления в администрацию города.
«Было бы исторически несправедливо и нелогично назвать сквер иначе чем «Пионерский» или «Школьный», — уверен житель округа Анатолий, который помнит, что на протяжение нескольких лет школьники весной наводили порядок в этом сквере.
Как рассказывают в «Единой России», по просьбам жителей близлежащих домов в парке появились городок с горками, карусели, качели и турниковый комплекс. А после торжественной линейки, посвященной Дню знаний, активисты тюменского отделения партии высадят в парке кустарники сирени и липы.