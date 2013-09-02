Парк на Московском тракте назвали Школьным

Хотя работы начались в июле, с названием парка определились лишь сейчас. В середине августа тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило конкурс на лучшее имя для нового городского парка. Конкурс на лучшее название проводился в два этапа: сначала на специально созданном сайте «Мы строим парк» тюменцы оставляли свои варианты имени нового городского объекта. Промежуточные итоги организаторы акции подвели 23 августа. Из более чем 70 вариантов названий было отобрано 10 лучших: «Московский дворик», «1025-летия Крещения Руси», «5 октав», «Возрождение», «Инициаторов», «Молодежный», «Парк скрипичного ключа», «Школьный», «Сквер Перемен», «Сквер Знаний». Более 1000 человек отдали предпочтение названию «Школьный», которое первым предложил тюменец Святослав Судьин. Именно это название передано для оформления в администрацию города.