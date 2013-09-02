На рок-фестиваль в Уфу — автобусом из Тюмени

На фестивале DMC Fest выступят группы «Ария», «Княzz», «Смысловые галлюцинации», СЛОТ, Animal джаз, 7Б, «Год змеи», LORI!LORI!, «Нервы» и другие. Вход на фестиваль бесплатный, желающим поехать из нашего города надо заплатить только за проезд Тюмень — Уфа — Тюмень — 2000 рублей.