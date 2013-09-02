На рок-фестиваль в Уфу — автобусом из Тюмени

Рок-фестиваль DMC Fest пройдет в Уфе 14 сентября. У тюменцев будет возможность добраться на фестиваль из нашего города в тесной компании единомышленников. Автобус организует Yes! Rock!.
На фестивале DMC Fest выступят группы «Ария», «Княzz», «Смысловые галлюцинации», СЛОТ, Animal джаз, 7Б, «Год змеи», LORI!LORI!, «Нервы» и другие. Вход на фестиваль бесплатный, желающим поехать из нашего города надо заплатить только за проезд Тюмень — Уфа — Тюмень — 2000 рублей.
В рамках музыкального фестиваля «DMC Fest 2013» пройдет Этнофорум «День музыкального содружества». Планируются мастер-классы от участников групп и экспозиция аутентичных народных музыкальных инструментов и изделий мастеров народных ремесел.
Выезд 13 сентября в 19:00, возвращение в Тюмень планируется 15 сентября в 18:00. Заявку на поездку нужно оставить в группе «ВКонтакте» http://vk.com/topic-57024966_28507724.