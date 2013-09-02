На домах ветеранов «зажглось» уже 25 звезд

По традиции в честь ветеранов состоялся небольшой перформанс с участием воспитанников детско-юношеского центра «Вероника», которые прочитали стихи и исполнили песню. Прочитал стихи — собственного сочинения — и Павел Васильевич. «Я рад, что при жизни нас ещё помнят и чтят. Всегда с удовольствием общаюсь с детьми и молодёжью» — поделился ветеран.