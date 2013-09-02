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На домах ветеранов «зажглось» уже 25 звезд

2 сентября 2013, 10:20
Активисты «Молодой гвардии» 30 августа в рамках проекта «Герои среди нас» установила памятные табличке в форме звезды на дома еще двух ветеранов Великой Отечественной войны.

«Молодогвардейцы» установили звезды с QR-кодом Ивану Давыдовичу Дубровину и Павлу Васильевичу Микитичу. Оба ветерана ушли на войну несовершеннолетними, однако во время войны показали себя настоящими героями и награждены орденами и медалями, рассказывают активисты.

По традиции в честь ветеранов состоялся небольшой перформанс с участием воспитанников детско-юношеского центра «Вероника», которые прочитали стихи и исполнили песню. Прочитал стихи — собственного сочинения — и Павел Васильевич. «Я рад, что при жизни нас ещё помнят и чтят. Всегда с удовольствием общаюсь с детьми и молодёжью» — поделился ветеран.

«Установлено уже 25 звезд. Нам крайне важно, чтобы люди знали, что рядом с ними живут настоящие герои» — считает руководитель областного отделения «Молодой гвардии» Роман Чуйко.

#Новости#Ветераны#Молодая Гвардия#Дарья#Общество
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