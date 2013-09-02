Мотоциклисты показали класс у «Фаворита»

Соревнования «Мотоджимхана» — это проверка водительского мастерства мотоциклиста. За возможно короткое время участники должны были выполнить фигуры «Круг», «Восьмерку», «Узкий проезд» и другие. Подобные упражнения выполняются во время экзаменов на водительское удостоверение категории «А». За каждое нарушение спортсменам начислялись штрафные секунды. Обязательное условие участия в соревнованиях — использование мотошлема. Не пренебрегали байкеры и другими видами индивидуальной защиты.