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Мотоциклисты показали класс у «Фаворита»

2 сентября 2013, 10:39
На площадке ТЦ «Фаворит» 1 сентября прошел конкурс среди водителей двухколесного транспорта «Мотоджимхана» (Motorcycle Gymkhana). Соучредителем его выступила Госавтоинспекция Тюменской области.
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Тюмень

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов. Зрителями стали несколько сотен тюменцев.

Соревнования «Мотоджимхана» — это проверка водительского мастерства мотоциклиста. За возможно короткое время участники должны были выполнить фигуры «Круг», «Восьмерку», «Узкий проезд» и другие. Подобные упражнения выполняются во время экзаменов на водительское удостоверение категории «А». За каждое нарушение спортсменам начислялись штрафные секунды. Обязательное условие участия в соревнованиях — использование мотошлема. Не пренебрегали байкеры и другими видами индивидуальной защиты.

В соревнованиях, кроме тюменцев, приняли участие ребята из Свердловской области и Пермского края. В перерывах между этапами водители двухколесного транспорта развлекали собравшихся виртуозными и рискованными трюками, выполняя их на пределе возможностей мотоциклов и скутеров.

Инспекторы мотовзвода ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения на соревнованиях и проводили профилактическую работу среди участников и зрителей. Приветствуя собравшихся, сотрудники ДПС совершили круг почета на патрульных мотоциклах.

ГИБДД принимает активное участие в мероприятиях, направленных на повышение водительского мастерства участников дорожного движения. В случае с мотоциклистами эта проблема особенно актуальна: по их вине за 7 месяцев 2013 года в нашем регионе произошло 170 ДТП, 8 человек погибли, 192 получили ранения.

#Новости#Мотоциклы#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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