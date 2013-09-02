«Катись, квадрат — 4»: уходим в отрыв вдалеке от города

Новыми красками заиграл и звуками расцвел в минувшие выходные автодром школы «Престиж»: не за урчанием моторов, а за ревом гитар, драйвом и качественной рок-музыкой приехали сюда меломаны из Тюмени и соседних регионов. 30 и 31 августа в окрестностях нашего города состоялся фестиваль «Катись, квадрат».
Рок-фестиваль «Катись, квадрат» стал для Тюмени уже традиционным — в четвертый раз местные и известные на всю Россию группы играли местной и приезжей публике музыкой в стиле рок. В этом году организаторы приятно порадовали, пригласив «мастодонтов» российской рок-сцены — группу «Алиса». Именно ее выступление собрало максимальное количество зрителей. Были свои слушатели и у других хэдлайнеров — групп «Калинов мост», «Черный обелиск», The Korea, «Анимация», но атмосфера мощного рок-фестиваля была только на выступлении Константина Кинчева с группой.
Выступление группы «Алиса» (видео Сергея Шарапова)
В первой половине дня 31 августа, когда выступали местные группы «Грани мира», The Boredom Breakers, «Пегас», «Центр тяжести» и Coci Naci у сцены находилось едва ли не меньше сотни зрителей. Несмотря на вялость слушателей, тюменские команды сыграли достойно. Однако многие посетители фестиваля жаловались на плохой звук и винили в этом звукача.
Первый день фестиваля (видео Евгения Котова)
Одним из значимых минусов «Квадрата» было расположение на постаменте прямо посередине перед сценой съемочной группы телеканала : во-первых, они загораживали фронтальный обзор, во-вторых, мешали в полной мере насладиться равномерным звуком.
Нарекания вызвала и удаленность площадки. Хотя были организованы автобусы, которые по плану должны были ходить каждые 20 минут (возможно, так и было, однако пробки на Пермякова вполне могли нарушить график), их расписание не привели в соответствии с программой фестиваля. Так, когда основная масса гостей «Катись, квадрат» стала уезжать (после выступления «Алисы»), их увозил только один автобус, поэтому давка была нереальной. Логичнее было бы предусмотреть по несколько транспортных средств на «прайм-тайм». Ситуацию усугубили ремонт объездной дороги и пробки, возникшие вследствие этого. Одни из гостей рассказали, что только на то, чтобы выехать с парковки на трассу у них ушло не меньше 20 минут.
К числу плюсов можно отнести неплохую организацию: было где поесть, причем еда была разнообразной (пирожки, чебуреки, пицца, беляши, шашлыки, чай, вода и так далее)и по приемлемой цене; достаточное количество биотуалетов; мягкий фейс-контроль; удачное зонирование — были как асфальтированные площадки, так и газоны, лес, спортивные площадки. На последних любой желающий мог сыграть в дартс, настольный теннис, волейбол, потягать гири и так далее.
Одна из посетительниц фестиваля поделилась впечатлениями с NashGorod.ru: «На ошибках учатся» — хороша пословица, да не для организаторов данного лицедейства. Была я на трех «квадратах». Этот «проехал» хуже всего. Во-первых, автодром этот — если и не **** мира, то около того. Бедные автовладельцы, что оставили свой транспорт у дороги на подготовленной парковке прям в поле. За пару с лишним часов на капотах и крышах авто был толстенный слой пылищи! Во-вторых, так называемый «фэйс-контроль» был организован намного хуже, чем в прошлые годы (никакого разделения на «мальчики/девочки» и толпа у входа. К кому подходить за браслетом, а к кому для проверки сумки, я даже с третьего раза не поняла). В-третьих, кому пришло в голову ставить порядочные группы (это я про «Анимацию») вместе со всем остальным тюменским «добром», не понятно. Думаю, что Константин и его команда больше в наш город ни ногой. В-четвертых, возник вопрос: «Разве фест проходил для телезрителей? Вроде нет. Так зачем надо было по центру выстраивать операторов, чтоб зрителям не было видно?! Это далеко не всё. Но я, пожалуй, закончу на словах благодарности группе „Хаски“. Молодцы, вообще ребята! Отыграли на высшем уровне, несмотря на мёртвую публику».
Тюменская публика не избалована рок-фестивалями, поэтому остается надеяться, что этот «Катись, квадрат» будет не последним. «Ребята, если вам понравилось, оставляйте отзывы в группе „ВКонтакте“ и вообще в Интернете, — говорил вокалист группы Coci Naci Жора, который по совместительству был ведущим на фестивале. — Чем больше вы напишете хорошего, тем вероятнее что следующий „Катись, квадрат“ состоится, потому что его проведение под вопросом».
Организаторы сообщают, что на «Катись, квадрат» побывало больше 2 тысяч человек. Несмотря на некоторые негативные моменты, большинство любителей рока остались довольны фестивалем. «Хочу 5-ый „Катись Квадрат“! — пишет в группе фестиваля „ВКонтакте“ Мария Малова. — Мне очень понравились эти два дня, спасибо огромное организатором и всем кто помогал в реализации этого мероприятия, отдельное спасибо всем выступающим».