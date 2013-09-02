«Катись, квадрат — 4»: уходим в отрыв вдалеке от города

Одна из посетительниц фестиваля поделилась впечатлениями с NashGorod.ru: «На ошибках учатся» — хороша пословица, да не для организаторов данного лицедейства. Была я на трех «квадратах». Этот «проехал» хуже всего. Во-первых, автодром этот — если и не **** мира, то около того. Бедные автовладельцы, что оставили свой транспорт у дороги на подготовленной парковке прям в поле. За пару с лишним часов на капотах и крышах авто был толстенный слой пылищи! Во-вторых, так называемый «фэйс-контроль» был организован намного хуже, чем в прошлые годы (никакого разделения на «мальчики/девочки» и толпа у входа. К кому подходить за браслетом, а к кому для проверки сумки, я даже с третьего раза не поняла). В-третьих, кому пришло в голову ставить порядочные группы (это я про «Анимацию») вместе со всем остальным тюменским «добром», не понятно. Думаю, что Константин и его команда больше в наш город ни ногой. В-четвертых, возник вопрос: «Разве фест проходил для телезрителей? Вроде нет. Так зачем надо было по центру выстраивать операторов, чтоб зрителям не было видно?! Это далеко не всё. Но я, пожалуй, закончу на словах благодарности группе „Хаски“. Молодцы, вообще ребята! Отыграли на высшем уровне, несмотря на мёртвую публику».